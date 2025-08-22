Сметките за ток за бита: Как работи новият механизъм за подпомагане на потребителите у нас?

Целта е да "пази" домакинствата от рязко повишаване на фактурите им за ток

Новият механизъм, въведен с промени в Закона за енергетиката, "пази" домакинствата от рязко повишаване на фактурите им за ток. Битовите потребители на електроенергия ще получават стабилна и предвидима сметка, без значение как варира цената на борсовия пазар всеки месец. Това заявиха пред БТА от трите електроразпределителни дружества у нас - ЕНЕРГО-ПРО, "Електрохолд", ЕВН.

Считано от 1 юли 2025 г., дружествата са задължени да закупуват електрическата енергия, необходима за снабдяването на битовите клиенти, от борсовия пазар по пазарни цени. Същевременно, съгласно Закона за енергетиката, крайните снабдители продават електрическата енергия на домакинствата по утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) базова цена, която е по-ниска от пазарната. За разликата между реалната покупна цена и утвърдената от КЕВР базова цена крайните снабдители получават компенсация, определена с решение на КЕВР, от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", посочиха от "Електрохолд".

За клиентите няма съществена промяна

Клиентите продължават да получават сметката си за ток и да я заплащат по цени, които се определят от КЕВР, обясниха от ЕНЕРГО-ПРО. Тъй като доставчиците на енергия вече закупуват енергията не по регулирана, а по пазарна цена, в случай че на енергийния пазар токът се окаже по-скъп от определената от регулатора цена за краен потребител, държавата поема разликата вместо потребителя.

КЕВР вече определи компенсации за месец юли за покриване на част от разходите на битовите крайни клиенти за електрическа енергия.

"Тъй като за месец юли цената на енергията на енергийния пазар е била по-висока от определената от КЕВР цена за краен потребител, средната стойност на компенсациите за клиентите на трите доставчици на електроенергия на регулиран пазар е над 35 на сто от крайната сметка на потребителя, ако тя беше изцяло по цена от свободния пазар", заявиха от ЕНЕРГО-ПРО.

Дружествата ще посочват във фактурата на битовите клиенти размера на определената от КЕВР компенсация за предходния отчетен период. Размерът на компенсацията е с информативен характер за клиента.

"Компенсацията не се приспада от сумата на общото задължение за електрическа енергия, защото битовият клиент е заплатил консумираната електрическа енергия по утвърдените от КЕВР цени за дневна и нощна тарифа, които са по-ниски от борсовите. По този начин, и в съответствие с държавната политика, крайните битови клиенти в страната вече са подпомогнати, като чрез определената от КЕВР базова цена на крайните клиенти им е спестена сумата, която представлява разликата между реалната пазарна цена и базовата цена на електрическата енергия - тоест компенсацията", обясниха от "Електрохолд".

От ЕВН посочиха, че в първия месец от действието на механизма - юли, са нужни компенсации към дружествата.

Как накратко работи механизмът?

Трите доставчика у нас (ЕНЕРГО-ПРО, ЕВН, "Електрохолд") купуват ток от пазара и го продават на домакинствата по определените от КЕВР цени. Когато цената на пазара е по-висока от определената от КЕВР, която заплаща клиентът, държавата на практика връща парите за тази разлика на клиентите под формата на компенсация към дружествата от Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

По този начин крайните потребители на електроенергия ще имат предвидима сметка всеки месец, без значение как варира цената на борсовия пазар. Целта на приетите изменения е осигуряване на ценова стабилност преди настъпването на фактическата либерализация.

В средата на май тази година парламентът реши окончателно, че домакинствата остават на регулирания пазар на ток за неопределено време. Ако тези промени не бяха направени, битовите потребители трябваше да излязат на свободния пазар от началото на юли тази година.

Според закона КЕВР ще определя ежемесечно компенсациите. За момента в публичното пространство няма официална информация кога те ще бъдат получени от дружествата от Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

