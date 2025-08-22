До 22 000 лв. на месец? Топ 10 най-добре платени IT професии в България

Какво възнаграждение получават специалистите в IT сектора?

Един от най-обсъжданите въпроси в IT сектора са заплатите. Благодарение на събраните данни от обявите с обявени заплати, DEV.BG съставя класация на 10-те най-високо платени роли в сектора за периода май 2024 - май 2025 г.

Данните са базирани на над 2600 обявени заплати в Job Board-а на DEV.BG, а заплатите са посочени нето и в български лев. От платформата обяснават, че е възможно в класацията да присъстват завишени заплати, тъй като компании с по-високи възнаграждения често изтъкват това като конкурентно предимство.

Ето кои са специалистите, които печелят най-много:

Кои са най-високо платените специалисти?

На първо място най-високо платени според са специалистите в категорията Infrastructure, която включва Cybersecurity, DevOps, Database, SysAdmin и др.

Максимална заплата: 22 000 лв. нето

Минимална заплата: 2000 лв. нето

Диапазонът е много широк, което показва разнообразие в търсенето и позициите.

Топ 3 включва още AI, Data Science и ETL/Data Warehouse и Back-end Development и Python

Не е изненадващо, че AI категориите са на челните места. Секторът преминава през преструктуриране и все повече компании търсят специалисти с експертиза в изкуствения интелект.

Какво виждаме в Топ 10?

Сред най-добре платените роли попадат и добре познатите технологии и области:

.NET, C, Java, JavaScript, PHP

Project Management и IT Management

Мобилна разработка (Android и iOS)

Разликата между първата и десетата позиция е значителна – от 22 хил. лв. до близо 12 хил. лв. максимално възнаграждение.

Любопитен факт е, че макар Big Data да е на последно място в класацията, минималната заплата там е най-висока в сравнение с останалите категории.

Тенденции спрямо 2024 г.

Сравнение с данните от октомври 2024 г. показва, че максималните стойности при повечето позиции остават без промяна.

Минималните заплати при някои категории отбелязват лек спад – например при Infrastructure и Python намалението е между 500 и 800 лв.

IT секторът в България продължава да предлага едни от най-високите възнаграждения на пазара на труда. Infrastructure и AI позициите водят класацията, но и традиционните технологии като Java, .NET и мобилна разработка остават силно представени.

Разликата между минималните и максималните нива, както и лекото понижаване на стартовите заплати в някои категории, показват, че пазарът е динамичен и подлежи на промени.

