Как са инвестирали парите си древните хора?

Древните римляни са знаели какво е добра инвестиция

„Всичко, което искам, е доход от 20 000 сестерции от сигурни инвестиции“, казва герой в поема на Ювенал (I-II век сл. Хр.), който е бил римски поет. Днес 20 000 сестерции биха се равнявали на около 230 000 долара лихва от инвестиции. Всеки би бил много щастлив с такъв пасивен годишен доход.

Както и днес, хората в древността са разбирали, че инвестирането на пари може да им помогне да консолидират и увеличат богатството си.

Както римският писател Петроний (I век сл. Хр.) е писал: „Който има пари, плава с лек бриз в платната си и управлява богатството си, както си пожелае.“

И така, как точно са инвестирали парите си древните хора?

В древногръцко и римско време не е имало фондова борса, където да можете да купувате и търгувате с акции на компания. Ако искате да инвестирате парите си, една от по-популярните опции е била да се сдобиете със злато или сребро, пише Pari.mk.

Хората са правили това, за да се предпазят от валутните колебания и инфлацията. Обикновено са съхранявали металите или под формата на златни кюлчета, или под формата на бижута. Съхранението на тези предмети може да бъде рисковано и податливо на кражба.

Римският поет Вергилий (70-19 г. пр.н.е.) описва имението на богат човек като включващо „висока къща, където таланти сребро лежат дълбоко скрити“, заедно с „тегла злато в златни кюлчета и в предмети“. Талантът е бил най-голямата валутна единица в Древна Гърция и Рим, еквивалентна на около 25 кг претеглено сребро.

Обикновено металите са се съхранявали в специален трезор или сейф.

Римският писател Цицерон (106–43 г. пр.н.е.) си спомня как богата дама на име Клавдия е вадела злато (може би кюлчета, блокове или плочи) от сейф, когато е искала да даде пари назаем на някого. След това златото е можело да се обмени за монети.

Цената на тези метали обаче понякога е можела да бъде подложена на непредсказуеми колебания и спадове, макар и по-рядко от валутата.

Гръцкият историк Полибий (ок. 200–118 г. пр.н.е.) казва, че когато в Аквилея, Италия, е открита нова златна жила, дълбока само два фута, това е предизвикало златна треска. Новият материал е наводнил пазара твърде бързо и „цената на златото в целия Апенински полуостров веднага е паднала с една трета“ само след два месеца. За да се стабилизира цената на златото, добивът в района е бил бързо монополизиран и регулиран.

Когато хората са искали да търгуват с благородни метали, те са ги продавали на тегло. Ако златото, среброто или бронзът са били преработени в бижута или други предмети, те са могли да бъдат претопени и превърнати в кюлчета.

Атинският писател Ксенофонт (ок. 430–350 г. пр.н.е.) дава индикация за начина на мислене на древните инвеститори в сребро:

„Среброто не е като мебели, от които човек никога не купува повече, след като е придобил достатъчно за дома си. Никой никога не е притежавал толкова много сребро, че да не се нуждае от повече; ако човек се окаже с огромно количество от него, той намира същото удоволствие да зарови излишъка, както и да го използва.“

Редица римски завещания разкриват, че хората са оставяли на наследниците си сребро и злато под формата на кюлчета, плочи или блокове. В допълнение към металите, селскостопанските стоки също са били много популярни, особено зърно, зехтин и вино.

За да печелят от селскостопански стоки, хората са купували земеделска земя и са търгували стоките на пазара.

Въпреки че благородните метали са били източник на богатство, те не са генерирали доход, освен ако не са били продавани. Но диверсифицираното портфолио от селскостопански стоки гарантирало стабилен доход.

Хората също инвестирали и търгували с ценни стоки, като например произведения на изкуството.

Когато римляните разграбили град Коринт през 146 г. пр.н.е., те откраднали колекцията от известни произведения на изкуството на града и по-късно продали шедьоврите за огромни суми пари на търг, за да генерират печалба за римската държава.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN