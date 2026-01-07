„Морган Стенли“: Златото ще достигне 4800 долара за тройунция до края на 2026 г.

Сред основните фактори за очакваното поскъпване са намаляващите лихвени проценти

Цената на златото ще достигне 4800 долара за тройунция до четвъртото тримесечие на тази година, като ще надмине рекордните нива, отчетени през миналата година. Това показват прогнозите на американската инвестиционна банка „Морган Стенли“ (Morgan Stanley), цитирани от Ройтерс.

Снимка: iStock

Сред основните фактори за очакваното поскъпване са намаляващите лихвени проценти, възможни промени в ръководството на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, както и засилените покупки на злато от централни банки и инвестиционни фондове. Анализаторите посочват, че комбинацията от макроикономически и институционални фактори създава благоприятна среда за благородния метал. Според банката тези тенденции могат да се запазят и в средносрочен план, предава БТА.

В своя аналитична бележка „Морган Стенли“ отбелязва, че последните политически събития във Венецуела през уикенда вероятно ще засилят интереса към златото като сигурно убежище. В същото време от банката уточняват, че този фактор не е изрично включен като основна причина в прогнозата за цена от 4800 долара за унция. Подобни геополитически напрежения обаче традиционно водят до краткосрочни движения на пазара на злато.

Снимка: iStock

Златото вече достигна рекорден връх от 4 549,71 долара за тройунция на 26 декември и приключи 2025 г. с поскъпване от 64 на сто. Това е най-силното годишно представяне на метала от 1979 г. насам. Ръстът подчертава засиленото търсене както от страна на институционални инвеститори, така и от централни банки. Данните показват, че златото отново затвърждава ролята си на стратегически актив в периоди на глобална нестабилност.

По отношение на среброто „Морган Стенли“ посочва, че 2025 г. е отбелязала пик в недостига на метала. Банката добавя, че изискванията на Китай за експортни лицензи, които влизат в сила от началото на тази година, повишават „риска от поскъпване на среброто“. Среброто отчете най-силния си годишен ръст през 2025 г., като цената му скочи със 147 на сто..

Банката прогнозира още, че алуминият и медта имат по-добри перспективи за поскъпване спрямо останалите базови метали. Според анализа предлагането на алуминий е ограничено навсякъде, с изключение на Индонезия, докато търсенето в Средния запад на САЩ нараства, което може да е сигнал за възстановяване на вътрешното потребление. В същото време вносът на мед в САЩ се увеличава, а честите прекъсвания в доставките през 2025 г. продължават и през 2026 г. Медта с доставка след три месеца на Лондонската метална борса достигна връх от 13 387,50 долара, а банката подчерта и силата на пазара на никел, подкрепена от рискове за доставките от Индонезия, като цената му се повиши до 17 980 долара за тон – най-високото ниво от октомври 2024 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN