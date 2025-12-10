BGN → EUR
Финанси Исторически скок: Цената на среброто премина границата от 60 долара за тройунция

Исторически скок: Цената на среброто премина границата от 60 долара за тройунция

Финанси

bTV Бизнес екип

Цената беше тласната нагоре от ниските запаси на метала в световен мащаб

Текущата пазарна цена на среброто надхвърли психологическата граница от 60 долара за тройунция за първи път в историята, подкрепена от недостиг на предлагане и растящо индустриално търсене на благородния метал. На този фон златото също поскъпна, докато инвеститорите очакват решението на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ за лихвените проценти, предаде Reuters.

Цената на среброто беше тласната нагоре от ниските запаси на метала в световен мащаб, продължаващо търсене, надминаващо предлагането, включването му в американския списък на метали с критично значение и очаквания за разхлабване на паричната политика на УФР.

„Очаква се силно индустриално търсене за години напред - затова среброто е толкова силно търсено“, заяви Фавад Разакзада, анализатор от City Index и Forex.com.

Спот цената (текущата цена) на среброто се повиши с 3,61 на сто до 60,262 долара за тройунция към 19:39 часа бълг. време във вчерашния ден.

В същото време спот цената на златото се повиши с 0,6 на сто до 4208,1 долара за тройунция.

Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари също добавиха 0,6 на сто до 4244,80 долара за тройунция.

Среброто обаче остава звездата на пазара. „Ако не решим (проблема с) дефицита при среброто, за цената му има само една посока - нагоре“, заяви Мария Смирнова, главен инвестиционен директор в компанията за управление на активи Sprott Asset Management, цитирана от БТА. Тя и други анализатори прогнозират, че среброто може да премине границата от 70 долара за тройунция още през първата половина на 2026 г., а златото е „по пътя към (цена от) 5000 долара (за тройунция)“, посочва Reuters.

Според индустриалната група Silver Institute търсенето на сребро ще продължи да расте до 2030 г., движено от индустриалното търсене в сектори като соларната индустрия, електромобилите, зарядната инфраструктура, центровете за данни и изкуствения интелект.

Платината поскъпна с 2,8 на сто и се търгува за 1688,30 долара за тройунция, а паладият – с 2,6 на сто до 1503,43 долара за тройунция.

