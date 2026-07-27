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Свят Тази авиокомпания пуска безплатни тракери за изгубените детски играчки

Тази авиокомпания пуска безплатни тракери за изгубените детски играчки

Свят

bTV Бизнес екип

Инициативата ще осигури повече спокойствие на семействата

Пътуването с деца често означава и още една важна задача за родителите - да се уверят, че любимата плюшена играчка няма да се изгуби. За да намали едно от най-честите притеснения на семействата по време на ваканция, easyJet представи нова инициатива, която позволява проследяването на плюшените играчки чрез безплатни тракери, предава Еuronews. 

Макар че подготовката на багажа за възрастен и дете е сходна - дрехи, обувки, тоалетни принадлежности и други необходими вещи - има един предмет, без който много деца не тръгват никъде: любимото плюшено мече или друга играчка за утеха. Ако тя се изгуби по време на пътуването, това може да доведе до сериозно разочарование. Именно затова easyJet, в партньорство с Life360, предлага безплатни тракери Tile, които могат да бъдат прикрепени към плюшената играчка.

Снимка: Getty Images / iStock

От 31 юли семействата ще могат да получат тракерите от зоните за получаване на багаж на easyJet на летищата Лондон Гетуик, Манчестър, Единбург и Белфаст, до изчерпване на наличните количества. Достатъчно е тракерът да бъде прикрепен към играчката, след което чрез Bluetooth да бъде свързан с мобилното приложение, за да може местоположението ѝ да бъде проследявано.

„За много деца любимото плюшено мече или играчка за утеха е важна част от пътуването, а загубата му може да помрачи една иначе вълнуваща почивка“, казва Стюарт Райт, директор „Клиенти“ в easyJet holidays. По думите му инициативата Teddy Trackers има за цел да осигури повече спокойствие на семействата и да направи ваканциите им по-приятни и без стрес.

Жегите преврърнаха тази популярна играчка в сериозна опасност за децата

Проучване на easyJet сред над 1000 родители на деца под 10-годишна възраст показва, че 55% от тях биха променили плановете си по време на почивка, за да открият изгубената любима играчка на детето си. Според анкетата най-популярният спътник на децата през 2026 г. е плюшеното зайче (26%), следвано от плюшеното мече (25%) и фигурките или куклите (15%). Най-често срещаните имена на тези играчки са Бъни, Теди, Пухчо и Били. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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