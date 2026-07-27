Тази авиокомпания пуска безплатни тракери за изгубените детски играчки

Инициативата ще осигури повече спокойствие на семействата

Пътуването с деца често означава и още една важна задача за родителите - да се уверят, че любимата плюшена играчка няма да се изгуби. За да намали едно от най-честите притеснения на семействата по време на ваканция, easyJet представи нова инициатива, която позволява проследяването на плюшените играчки чрез безплатни тракери, предава Еuronews.

Макар че подготовката на багажа за възрастен и дете е сходна - дрехи, обувки, тоалетни принадлежности и други необходими вещи - има един предмет, без който много деца не тръгват никъде: любимото плюшено мече или друга играчка за утеха. Ако тя се изгуби по време на пътуването, това може да доведе до сериозно разочарование. Именно затова easyJet, в партньорство с Life360, предлага безплатни тракери Tile, които могат да бъдат прикрепени към плюшената играчка.

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От 31 юли семействата ще могат да получат тракерите от зоните за получаване на багаж на easyJet на летищата Лондон Гетуик, Манчестър, Единбург и Белфаст, до изчерпване на наличните количества. Достатъчно е тракерът да бъде прикрепен към играчката, след което чрез Bluetooth да бъде свързан с мобилното приложение, за да може местоположението ѝ да бъде проследявано.

„За много деца любимото плюшено мече или играчка за утеха е важна част от пътуването, а загубата му може да помрачи една иначе вълнуваща почивка“, казва Стюарт Райт, директор „Клиенти“ в easyJet holidays. По думите му инициативата Teddy Trackers има за цел да осигури повече спокойствие на семействата и да направи ваканциите им по-приятни и без стрес.

Проучване на easyJet сред над 1000 родители на деца под 10-годишна възраст показва, че 55% от тях биха променили плановете си по време на почивка, за да открият изгубената любима играчка на детето си. Според анкетата най-популярният спътник на децата през 2026 г. е плюшеното зайче (26%), следвано от плюшеното мече (25%) и фигурките или куклите (15%). Най-често срещаните имена на тези играчки са Бъни, Теди, Пухчо и Били.