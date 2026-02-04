BGN → EUR
Райън Рейнолдс идва на Балканите за бизнес форум

Райън Рейнолдс идва на Балканите за бизнес форум

Блясък

bTV Бизнес екип

Актьорът е глобален кинофеномен с приходи от над 1 млрд. долара

Холивудската звезда Райън Рейнолдс ще бъде сред основните лектори на Impact Bucharest 2026 – едно от водещите бизнес събития в Югоизточна Европа. Форумът, представен от Mastercard, ще се проведе на 29 и 30 септември и ще събере бизнес лидери и предприемачи от региона.

Рейнолдс е номиниран за „Златен глобус“ актьор и продуцент, познат най-вече с поредицата „Дедпул“ (Deadpool) – глобален кинофеномен с приходи от над 1 млрд. долара. Освен с кариерата си в киното, той е известен и като успешен предприемач. Рейнолдс е съсобственик на Aviation American Gin и инвеститор в телекомуникационния бранд Mint Mobile, както и съосновател на креативната компания Maximum Effort, която стои зад редица нестандартни маркетинг кампании.

Райън Рейнолдс спечели 300 млн. долара от най-изгодната сделка в живота си

На сцената на Impact Bucharest 2026 актьорът ще сподели опит от света на киното и бизнеса, като ще говори за лидерство, вземане на решения и креативност. Той нееднократно е споделял и как тревожността е повлияла на начина, по който подхожда към работата и лидерството. Impact е утвърдена европейска платформа за икономика и иновации, която от 2016 г. насам събира водещи фигури от бизнеса и публичния сектор. В предишни издания на форума са участвали имена като Мишел Обама и експертът по организационна култура Ерин Майер. Очаква се през 2026 г. събитието да привлече около 2000 участници от Югоизточна Европа и други европейски държави. 

