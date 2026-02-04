Кой продукти и услуги са поскъпнали най-много през януари?

Ръст се отчита при храните, алкохола, разходите за лични грижи и социални услуги

Цените в страната продължават да се покачват и през януари, но темпът на поскъпване е по-нисък в сравнение с края на 2025 г., сочат първите данни за експресната инфлация на Националния статистически институт. Месечната инфлация за януари е 0,7%, а годишната достига 3,6%. Ръст се отчита при храните, алкохола, разходите за лични грижи и социални услуги, докато облеклата, обувките и услугите в секторите информация и комуникация поевтиняват, предава БНТ.

Снимка: iStock

По данни на НСИ за последните 12 месеца най-сериозно увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта и културата, както и при цените в ресторантите и хотелите. Храните са поскъпнали с над 4%, алкохолът и тютюневите изделия – с повече от 6%, а разходите за жилищни нужди са нараснали с близо 4%. Тези тенденции се запазват и на месечна база.

Председателят на НСИ Атанас Атанасов посочи, че най-голямо увеличение има при ветеринарните услуги – над 25%, както и при услугите за развлечения, включително наемането на спортни съоръжения. Ръст се отчита и при застрахователните и финансовите услуги, основно заради повишението на цената на „Гражданска отговорност“ в началото на месеца.

На годишна база понижение на цените има в секторите здравеопазване, транспорт, информация и комуникации. През последния месец обаче продължава поскъпването на храните, алкохола и наемите. При фризьорските услуги официалният ръст надхвърля 3%, а при религиозните услуги достига почти 10%. Въпреки това хората усещат увеличенията като по-сериозни от отчетеното в статистиката.

Гражданите споделят, че най-осезаемо е поскъпването на млечните продукти, лекарствата и част от услугите. Някои дават примери с рязко повишени цени при подстригванията, млякото, кашкавала и шоколадовите изделия, докато други отбелязват, че макар увеличенията да са на стотинки, те се натрупват и влияят на семейния бюджет, особено при по-ниски доходи и пенсии.

Според официалните данни сред храните с най-голямо поскъпване са зърнените продукти, рибата, яйцата и кафето, докато какаото, захарта и ягодите поевтиняват. Въпреки това хората продължават да отчитат ръст и при други стоки. Очакванията са, че увеличенията ще се забавят, но за мнозина решаващо остава не статистиката, а това какво могат да си позволят с наличните средства.

