Министерството на финансите пласира ДЦК за 150 млн. евро

Емисията е с падеж 28 януари 2031 година

Министерството на финансите пласира нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа на стойност 150 млн. евро на ауцкион, проведен вчера, съобщават от финансовото ведомство. Емисията с падеж 28 януари 2031 година е с годишен лихвен купон в размер на 2,75 на сто.

Среднопретеглената годишна доходност, постигната по време на аукциона, достига 2,94 на сто.

Общият размер на подадените поръчки достигна 224,37 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,50. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 49 базисни точки, пише в съобщението.

Това е втори аукцион за пласиране на нов дълг за 2026 година, след като на 19 януари бяха емитирани 2-годишни ДЦК за 150 млн. евро. Така, от началото на тази година, новият дълг възлиза на общо 300 млн. евро.

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година, уточнява БТА.

През миналата 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева). ДЦК за приблизително 1,7 млрд. евро (3,3 млрд. лева) бяха пласирани на вътрешния пазар, а други около 7,2 млрд. евро бяха набрани в резултат на две дългови операции на международните пазари.

