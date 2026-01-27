BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1836 BGN
Петрол
63.8 $/барел
Bitcoin
$88,516.6
Последвайте ни
1 USD
1.1836 BGN
Петрол
63.8 $/барел
Bitcoin
$88,516.6
БГ Бизнес Министерството на финансите пласира ДЦК за 150 млн. евро

Министерството на финансите пласира ДЦК за 150 млн. евро

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Емисията е с падеж 28 януари 2031 година

Министерството на финансите пласира нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа на стойност 150 млн. евро на ауцкион, проведен вчера, съобщават от финансовото ведомство. Емисията с падеж 28 януари 2031 година е с годишен лихвен купон в размер на 2,75 на сто.

Среднопретеглената годишна доходност, постигната по време на аукциона, достига 2,94 на сто.

Общият размер на подадените поръчки достигна 224,37 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,50. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 49 базисни точки, пише в съобщението.

В кои случаи работодателят може да уволни бременна жена и в кои не?

Това е втори аукцион за пласиране на нов дълг за 2026 година, след като на 19 януари бяха емитирани 2-годишни ДЦК за 150 млн. евро. Така, от началото на тази година, новият дълг възлиза на общо 300 млн. евро.

Пренебрегването на тези съвети за интервю за работа може да намали шансовете ви да я получите

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година, уточнява БТА.

През миналата 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева). ДЦК за приблизително 1,7 млрд. евро (3,3 млрд. лева) бяха пласирани на вътрешния пазар, а други около 7,2 млрд. евро бяха набрани в резултат на две дългови операции на международните пазари.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата