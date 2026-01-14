BGN → EUR
Финанси Цените на основните метали поскъпнаха до нови рекордни стойности

Цените на основните метали поскъпнаха до нови рекордни стойности

bTV Бизнес екип

Златото също достигна нов исторически връх

Цените на основните метали продължиха силното си предаставяне от началото на годината, като златото, среброто, медта и калая достигнаха днес нови рекордни равнища на цените си, предава "Блумбърг". Тенденцията е подкрепена от очакванията за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ и признаци за икономическо възстановяване в Китай, посочват пазарни анализатори.

От края на 2025 г. насам суровините отбелязват значителни ръстове в стойността си, тъй като инвеститорите се позиционират за година, в която се очаква Управлението за федералния резерв на САЩ да продължи цикъла на облекчаване на паричната политика с цел подкрепа на икономическия растеж. Това засилва интереса към неблагородните метали, които зависят от индустриалното търсене, докато благородните метали намират допълнителна подкрепа от засиленото геополитическо напрежение и подновения натиск върху УФР от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Среброто поскъпна с 5,3 на сто и за първи път премина границата от 90 долара за тройунция, докато златото също достигна нов исторически връх, съобщи БТА. Калаят се отличи сред основните метали с ръст до 6 на сто в рамките на сесията, а медта също продължи възходящия си тренд. Всички тези метали – с изключение на златото – се възползват и от бума в сектора на изкуствения интелект, който увеличава нуждата от енергийна и индустриална инфраструктура.

Т.нар. „търговия с девалвирани активи“, при която инвеститорите избягват държавни облигации и валути поради опасения от растящи дългови нива, също подкрепя поскъпването, особено при благородните метали. По-слабият щатски долар прави суровините, деноминирани в долари, по-достъпни за купувачи извън САЩ. През миналата година цената на златото нарасна с около 65 на сто, а среброто – с близо 150 на сто.

„Когато златото повежда движението, това обикновено е сигнал за намаляващо доверие във фиатните валути“, коментира Хао Хон, пазарен анализатор и главен инвестиционен директор на „Лотус асет мениджмънт“ (Lotus Asset Management Ltd.). По думите му при измерване спрямо златото, много активи в момента изглеждат относително евтини, което допълнително подкрепя интереса към суровините.

По-оптимистичните нагласи на китайските финансови пазари също оказват влияние. През последните седмици инвеститорите увеличиха позициите си както във фючърсите на металите, така и в акции. Последните данни за външната търговия на Китай показаха силен ръст на износа, което допълва сигналите за устойчивост на икономиката, наред с активизирането на производствената дейност.

Допълнителен фактор за някои метали, най-вече среброто и медта, са очакванията за евентуално въвеждане на вносни мита в САЩ. Пазарите следят резултатите от разследване по раздел 232 на американското законодателство, което може да доведе до налагане на мита върху среброто. При медта поскъпването е частично свързано с очакванията за решение на Белия дом за митнически мерки по-късно през годината.

„Опасенията от въвеждане на мита върху среброто доведоха до задържане на значителни количества от метала в САЩ, което ограничи предлагането на световния пазар“, посочва Лю Шъяо, анализатор в „Цзъцзю Тянфън фючърс“.

Последните ценови движения подчертават силните инвестиционни потоци към металите, като спекулативният интерес остава висок както на борсата „Комекс“ (Comex) в Ню Йорк, така и на Шанхайската фючърсна борса.

Търсенето на активи убежища се засилва и от геополитически фактори, сред които задържането на лидера на Венецуела, подновените изявления на президента Тръмп за Гренландия, както и насилствените протести в Иран. На този фон „Сити груп“ (Citigroup Inc.) повиши тримесечните си прогнози за златото и среброто съответно до 5000 и 100 долара за тройунция.

Търсенето на злато и сребро като защита срещу инфлация и финансова нестабилност вероятно ще се запази и през тази година, макар и с по-умерени темпове спрямо 2025 г., смята Дейвид Чао, глобален пазарен стратег в „Инвеско асет мениджмънт“ (Invesco Asset Management). По думите му златото има по-голям потенциал да изпревари среброто по процентно поскъпване през годината заради продължаващата геополитическа несигурност.

