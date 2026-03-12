×

БГ Бизнес Водещите организации в комуникационната индустрия подписаха меморандум за стратегическо партньорство

Водещите организации в комуникационната индустрия подписаха меморандум за стратегическо партньорство

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

БАКА, БАПРА, БДВО и IAB обединяват усилия за развитието на сектора

Председателите на четирите водещи браншови организации в сектора на комуникациите - Катя Димитрова (Българска асоциация на комуникационните агенции - БАКА), Ива Григорова (Българска асоциация на PR агенциите - БАПРА), Гергана Иванова (Българско дружество за връзки с обществеността - БДВО) и Мариан Найденов (IAB, лицензиран представител за България на Interactive Advertising Bureau) подписаха меморандум за партньорство. Споразумението отбелязва исторически момент и няма прецедент в историята на сектора у нас. 

Меморандумът е израз на стремежа комуникационната индустрия в България да се утвърждава като стратегически сектор. Обединението настъпва в момент на зрялост в развитието на  организациите и цели да развие единна,  устойчива и етична комуникационна екосистема.

Подготвен е и единен календар на ключовите инициативи и събития на организациите.

Ключовите приоритети, очертани в меморандума, са:

  • Засилване на представителната и стратегическа роля на сектора;
  • Разработване и прилагане на общи професионални стандарти;
  • Създаване на единна етична рамка, обединяваща етичните кодекси на Страните;
  • Реализиране на съвместни индустриални изследвания и анализи;
  • Насърчаване на иновациите, дигитализацията и медийната грамотност;
  • Изграждане на доверие между сектора, медиите, институциите и обществото;
  • Работа с образователната система;
  • Участие в международни партньорства и проекти;
  • Създаване на устойчиви механизми за финансиране;
  • Развитие на международна репутация.

Предисторията:

През декември 2025 г. управителните съвети на четирите най-влиятелни организации проведоха среща като първа стъпка към обединението на комуникационната индустрия. Срещата беше проведена по инициатива на председателите на организациите - съответно Катя Димитрова, Ива Григорова, Иван Янакиев (към 2025) и Мариан Найденов. Предложението за секторно обединение, подписване на меморандум за партньорство и формализиране на партньорството под формата на комуникационен клъстер бяха приети от управителните съвети на организациите с пълно мнозинство. Присъствалите отчетоха ниската видимост на сектора, липсата на обща програма за позициониране на сектора и защита на интересите на компаниите в него, както и недостатъчно съвместни изследвания и данни.

На срещата бяха очертани и основните области на дейност на обединението, изброени по-горе.

Членовете на управителните органи на четирите секторни организации вярват, че обединението представлява решителна стъпка в посока публична заявка на сектора като единен, към активен диалог с институции, образование и широката общественост.

