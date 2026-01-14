НПО: Labubu се произвежда с труд на непълнолетни

Юноши на възраст 16-18 години са наети без необходимата специална защита

Неправителствена организация за трудови права съобщава, че е открила доказателства за експлоатация на работници във веригата за доставки на Labubu - пухкавите играчки , които завладяха света миналата година и чиято популярност се очаква да продължи да расте през 2026 г., съобщава The Guardian.

Как светът полудя по лабубу?

Снимка: Ройтерс

Играчките на Pop Mart се превърнаха в един от най-търсените стоки за износ от Китай. Само през първата половина на 2025 г. линията играчки „Чудовищата“, която включва лабубутата, генерира 4,8 милиарда юана (511 милиона британски лири) продажби за компанията, листната на хонконгската борса. През август главният изпълнителен директор на Pop Mart, Уанг Нинг, заяви, че компанията е на път да достигне 20 милиарда юана приходи през 2025 г.

Експлоатация на труд

Според разследване на China Labor Watch (CLW), неправителствена организация, базирана в Ню Йорк, един от доставчиците на Pop Mart за лабубу е участвал в експлоататорски практики на работното място. Те включват принуждаване на работниците да подписват празни договори, наемане на 16- и 17-годишни без специалната защита за младите работници, изисквана от китайското законодателство, неадекватно обучение по здравословни и безопасни условия на труд и други нарушения на трудовите права във фабриката в провинция Дзянси в югоизточен Китай.

CLW изпрати следователи в Shunjia Toys в окръг Синфенг в Дзянси, фабрика, в която работят над 4500 души, в продължение на три месеца през 2025 г. Изследователите интервюирали повече от 50 служители, включително трима под 18-годишна възраст. Всички работници работили изключително върху Labubus.

Изследователите установили, че фабриката е наемала работници на възраст между 16 и 18 години, което е законно съгласно китайското законодателство, но само със специални защити, като например забрани за опасна или напрегната работа. Работниците на възраст между 16 и 18 години в Шундзя са били назначени на стандартни позиции на поточната линия, без разлика в натоварването или производствените цели в сравнение с възрастните работници.

Снимка: Ройтерс

Разследването установи също, че работниците рутинно са подписвали празни трудови договори. CLW заяви, че на работниците е било казано да попълнят личните си данни в трудовите договори, докато подробности за условията на труд, като срока на договора, съдържанието на работата, заплатата и данните за социалното осигуряване, са били оставени „празни и необяснени“.

„На работниците бяха дадени не повече от пет минути, за да завършат процеса, и им беше изрично казано да не четат или попълват други раздели“, казаха от CLW.

Говорител на Pop Mart заяви: „В Pop Mart ние приемаме много сериозно благосъстоянието и безопасността на работниците в нашите фабрики [на производители на оригинално оборудване]. Провеждаме редовни, стандартизирани одити на нашите партньори по веригата за доставки на OEM, включително годишни независими одити от трети страни, извършвани от международно признати професионални одиторски фирми.“

Снимка: Reuters

„Оценяваме информацията, която ни беше предоставена, и в момента разследваме въпроса. В бъдеще Pop Mart ще продължи да укрепва механизмите за одит и надзор на веригата за доставки. Ако констатациите бъдат потвърдени, категорично ще изискваме от съответните партньори да въведат всеобхватни коригиращи действия в съответствие с местните закони и разпоредби.“

Shunjia Toys не можаха да бъдат открити за коментар .

Условията, описани във фабриката за играчки Shunjia, не са необичайни в производствения сектор на Китай, където работниците работят дълги часове за ниско заплащане, с оскъдно прилагане на защитата на труда, официално залегнала в китайското законодателство.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN