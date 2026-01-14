Европейска страна планира забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Австралия въведе първата в света забрана за социални медии за лица под 16 години

Франция планира да последва примера на Австралия и да въведе забрана за използването на социални медии от деца от началото на учебната 2026 година. Проектозакон, който предвижда лица под 15 години да нямат достъп до социални платформи, ще бъде подложен на правни проверки и се очаква да влезе за обсъждане в парламента в началото на новата година, предава The Guardian.

Снимка: iStock

Президентът Еманюел Макрон през последните седмици ясно заяви желанието си страната бързо да приложи подобна мярка, след като Австралия въведе първата в света забрана за социални медии за лица под 16 години, която влезе в сила през декември. Ограниченията обхващат платформи като Facebook, Snapchat, TikTok и YouTube.

По информация на „Le Monde“ и „France Info“ законопроектът вече е финализиран и включва две основни мерки – забрана на социалните мрежи за деца под 15 години и забрана за използване на мобилни телефони в гимназиите, където учат младежи на възраст между 15 и 18 години. В началните и средните училища подобна забрана за телефони вече е в сила. Документът ще бъде изпратен в следващите дни на Държавния съвет за правен преглед, а образователните синдикати също ще дадат становище по предложените промени.

Снимка: iStock

Правителството цели новите правила за социалните медии да започнат да се прилагат от септември 2026 г. Според „Le Monde“ в текста на законопроекта се подчертават рисковете от прекомерната употреба на екрани от тийнейджърите, сред които излагане на неподходящо съдържание, онлайн тормоз и нарушения на съня. Акцент се поставя върху нуждата от „защита на бъдещите поколения“ от заплахи за тяхното развитие и съжителство в общество със споделени ценности.

Макрон вече потвърди по време на публичен дебат в Сен Мало, че подкрепя забрана на социалните медии за по-малките тийнейджъри, като посочи, че след решението на Австралия се оформя широк консенсус. Той отбеляза връзката между продължителното време пред екрана, по-ниските училищни постижения и нарастващите проблеми с психичното здраве, използвайки аналогия с тийнейджър зад волана на болид от Формула 1, без да е усвоил основните правила.

След австралийската забрана и други държави обмислят подобни мерки, сред които Дания, Норвегия и Малайзия, а във Великобритания идеята не е изключена, макар и да се настоява за солидни доказателства. Френският министър, отговарящ за цифровото развитие и изкуствения интелект, Ан льо Енанф, заяви, че забраната за лица под 15 години е правителствен приоритет и че законопроектът ще бъде кратък и съобразен с европейското законодателство, включително Закона за цифровите услуги на ЕС.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN