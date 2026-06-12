Британската икономика отбеляза спад през април на фона на войната в Близкия изток

Брутният вътрешен продукт е спаднал с 0,1% през април след ръст от 0,3% през март

Британската икономика отбеляза спад през април, след като войната в Близкия изток засегна растежа, сочат официални данни. Това представлява удар за премиера Киър Стармър, който се бори с политическа криза.

Брутният вътрешен продукт е спаднал с 0,1% през април след ръст от 0,3% през март, съобщи Националната статистическа служба.

Резултатът отговаря на очакванията на анализаторите и следва по-силно от очакваното представяне през първото тримесечие, предаде АФП.

Скокът в цените на енергията, предизвикан от войната, която започна с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, поднови инфлационния натиск и заплаши да провали растежа.

„Преди конфликта в Близкия изток икономическият растеж беше по-висок от очакваното, а инфлацията намаляваше. Това не е война, която сме искали или в която сме се включили, но тя ще окаже влияние и у нас“, заяви министърът на финансите Рейчъл Рийвс в отговор на данните.

Слабите икономически резултати нанесоха нов удар на Стармър, който е изправен пред призиви да подаде оставка.

Министрите на отбраната и въоръжените сили на Великобритания подадоха оставка на 11 юни вследствие на спор относно военните разходи. Това допълнително отслаби авторитета на Стармър само седмица преди частични избори, които биха могли да доведат до опит за неговата смяна.

Министърът на отбраната Джон Хили подаде оставка, като предупреди, че дългоочакваният план на Стармър за инвестиции в отбраната за финансиране през следващото десетилетие - който лидерът все още не е публикувал - рискува да направи Великобритания „по-малко сигурна“.

„Последиците от конфликта в Близкия изток вече се отразяват ясно в икономическите данни и това не е добра новина за Обединеното кралство. Очакваме икономиката да продължи да отслабва с напредването на годината, особено докато няма трайно мирно споразумение в Близкия изток“, каза Стюарт Кларк, портфолио мениджър в Quilter, цитиран от БТА.