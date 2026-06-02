Цената на биткойна падна под 70 000 долара за първи път от два месеца

Етерът и солана също поевтиняха

Цената на биткойна се понижи под 70 000 долара за първи път от близо два месеца на фона на засилени опасения около конфликта в Иран и продажби от страна на най-големия корпоративен притежател на криптовалутата - компанията „Стратеджи“ (Strategy), което отслаби интереса на пазара, съобщи Блумбърг.

Най-голямата криптовалута по пазарна капитализация поевтиня с 3 на сто до 69 500 долара - най-ниското си ниво от 8 април.

Етерът, втората по популярност криптовалута, както и солана, също поевтиняха, предаде БТА.

Фючърсите на американските акции също се понижиха след повече от седмица ръстове, тъй като липсата на напредък към мирно споразумение около Иран оказва натиск върху рисковите активи. Президентът Доналд Тръмп се опитва да постигне договореност, но пазарите получават смесени сигнали за вероятността от устойчиво примирие.

„Скорошните размени на удари и липсата на съществен напредък към мирно споразумение увеличават избягването на риск на глобалните финансови пазари“, коментира Антонио ДиДжакомо, старши пазарен анализатор в „Екс Ес ком“ (XS.com). „Тази среда обикновено подкрепя традиционните активи-убежища, докато по-нестабилните инструменти като криптовалутите са под засилен натиск за продажби.“

Допълнителен натиск върху биткойна идва от два традиционно ключови източника на търсене - борсово търгуваните фондове (ETF) и компанията на Майкъл Сейлър „Стратеджи“ (Strategy), които в последно време не купуват, което оказва натиск върху цената на криптовалутата.

Най-големият корпоративен притежател на криптовалутата обяви вчера първата си продажба на биткойн от края на 2022 г., като е продал около 2,5 млн. долара от общите си активи в биткойн на стойност около 59 млрд. долара. Това се възприема като символична промяна в стратегията на компанията, известна като един от най-големите корпоративни купувачи на токена.

Макар продажбата да е минимална спрямо общия ѝ портфейл, тя се случва в чувствителен за пазара момент. Борсово търгуваните биткойн фондове в САЩ регистрират нетни изтегляния за рекордните 11 поредни дни, като инвеститорите са изтеглили близо 3,5 млрд. долара, показват данни на Блумбърг.

Положителният ефект от напредъка в законодателството за крипто пазарите в САЩ е бил „засенчен“ от засиленото избягване на риск заради ситуацията около Иран, коментира, посочва Джеймс Бътърфил от компанията за управление на дигитални активи „Койн шеърс“ (CoinShares).

„Затваряне под 70 000 долара на дневна или седмична база би означавало структурна промяна, а не просто реакция на новина“, коментира Шон Макналти от компанията за крипто финансови услуги „ФалконЕкс“ (FalconX).