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БГ Бизнес Докога остава тайната на заплатите в България?

Докога остава тайната на заплатите в България?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Европейската директива трябва да бъде изпълнена от всички страни членки

Тайната на заплатите в България остава поне до края на годината. Работодателите имат забележки по законопроект, който трябва да приложи европейската директива срещу дискриминацията в заплащането между половете.

Общественото обсъждане продължава до 18 юни, а експерти предупреждават, че отлагането на изпълнението може да доведе до наказателна процедура от страна на Европейската комисия, пише БНР.

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Тайната на заплатите при полагане на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор.

Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените.

Работодателите трябва да остойностят труда на персонала по обективни критерии, а наетите имат право да знаят размера на средната заплата за заеманата от тях позиция. Директивата трябва вече да се изпълнява в страните от Европейския съюз, но у нас все още се работи по критериите, а законопроектът на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.

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Според новите правила, всеки служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. Работодателят ще бъде длъжен да отговори в 14-дневен срок и да се аргументира, както и да не допуска необоснована разлика от повече от 5% при заплащането между мъжете и жените за един и същи труд. Средната разлика в България в момента е 12% в полза на мъжете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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