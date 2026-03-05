Анализ: Скокът в цените на петрола не решава финансовите проблеми на Русия

Пазарите остават волатилни след ударите на САЩ и Израел срещу Иран

Цените на петрола скочиха, след като новият конфликт в Близкия изток повиши опасенията от нарушения в доставките през Ормузкия проток - ход, който обичайно носи неочаквани приходи за Русия, пише The Business Insider. Този път обаче това може да се окаже недостатъчно, смята анализатор.

Ефектът за Москва е ограничен

"Настоящият временен скок, пречупен през санкционните отстъпки и неблагоприятния валутен курс, вероятно няма да промени фундаменталната аритметика", пише Александър Коляндр, старши изследовател в Центъра за европейски политически анализи, в публикация в сряда.

Международният бенчмарк Брент и американският West Texas Intermediate се повишиха с над 3%, търгувайки се съответно около 84 и 77,50 долара за барел късно в сряда. И при двата сорта ръстът от началото на годината е около 35%.

Роля на енергетиката в руските финанси

Русия е един от най-големите износители на енергия в света, а федералният ѝ бюджет, и по разширение войната на президента Владимир Путин в Украйна, разчита силно на приходи от петрол и газ.

Москва обаче не получава международните бенчмарк цени за своя суров нефт. Сортът „Урал“ се търгува с обусловена от санкциите отстъпка, а силният рубла означава, че всеки долар петролни приходи се превръща в по-малко рубли за бюджета. В резултат Брент над 80 долара за барел не носи автоматично необходимите за Русия приходи.

Срив на бюджетните постъпления

Петролно-газовите приходи се сринаха с 50% през януари на годишна база, достигайки нива, невиждани от шока на пандемията през 2020 г. Междувременно федералният бюджет отчете дефицит от 1,72 трилиона рубли, което е около 0,7% от БВП, показват данни на руското финансово министерство.

"Ако цените на петрола не останат по-високи за по-дълго време и рублата не отслабне значително, бюджетните проблеми на Кремъл ще продължат", пише Коляндр.

Глобални последици и рискове за Азия

Анализът на Коляндр идва, докато инвеститорите преценяват дали последната ескалация в Близкия изток ще предизвика траен петролен шок, особено за азиатските държави, силно зависими от близкоизточната енергия.

Китай и Индия, сега двама от най-големите купувачи на руски суров петрол, все още осигуряват голяма част от своите доставки от Близкия изток, което ги оставя изложени на прекъсвания в Ормузкия проток.

Всяко продължително смущение в Ормузкия проток би могло да пренасочи търговските потоци, потенциално засилвайки вниманието върху това дали азиатските вносители ще се обърнат още повече към руската суровина с отстъпка.

Пазарите остават волатилни след ударите на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда. В сряда азиатските борси се сринаха заради опасения около енергийната сигурност, преди да възстановят част от загубите си в четвъртък.

