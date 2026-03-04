×

Свят Заради конфликта в Близкия изток: Унгария настоява Русия да не повишава цените на енергията

Заради конфликта в Близкия изток: Унгария настоява Русия да не повишава цените на енергията

bTV Бизнес екип

Цените на енергоносителите скочиха рязко след атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари

Унгария настоява Русия да гарантира, че няма да повиши цените на петрола и газа за Будапеща, въпреки нарастването на световните котировки заради конфликта в Близкия изток, съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто. По-късно през деня той ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Кремъл, предава БГНЕС.

Цените на енергоносителите скочиха рязко след атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари, включително и референтната цена на руския суров петрол. Унгария е най-големият вносител на руски изкопаеми горива в Европейския съюз, като запази покупките си и получи изключения от санкциите, въпреки натиска от Брюксел на фона на руската офанзива в Украйна.

В момента Будапеща се сблъсква с проблеми заради спирането на петролопровода „Дружба“, който доставя руски петрол до страната и който, според Киев, е бил повреден при руски удар. Сиярто подчерта, че ще търси уверения, че „суровият петрол и природният газ, необходими за енергийните доставки на Унгария, ще продължат да бъдат на разположение“.

Петролът на ОПЕК поскъпна до 81 долара за барел

„Тук съм, за да получа гаранции, че въпреки променените обстоятелства и глобалната енергийна криза, Русия ще продължи да доставя необходимите количества петрол и газ за Унгария на непроменени цени“, заяви Сиярто, цитиран от АФП.

Будапеща разчита на руския петрол и в момента е в остър спор с Киев заради прекратените доставки по тръбопровода „Дружба“, който преминава през украинска територия. Украйна твърди, че Русия е атакувала съоръжението през януари и че опасенията от нов удар възпрепятстват ремонтните работи. Унгария и Словакия обвиняват Киев, че забавя ремонта, за да упражни натиск върху тях и да ги лиши от руски енергийни ресурси. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че купувачите на руски петрол са „изправени пред изнудване“ и обвини Киев в „умишлено блокиране на доставките по петролопровода „Дружба“.

