Заради конфликта в Близкия изток: Унгария настоява Русия да не повишава цените на енергията

Цените на енергоносителите скочиха рязко след атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари

Унгария настоява Русия да гарантира, че няма да повиши цените на петрола и газа за Будапеща, въпреки нарастването на световните котировки заради конфликта в Близкия изток, съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто. По-късно през деня той ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Кремъл, предава БГНЕС.

Цените на енергоносителите скочиха рязко след атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари, включително и референтната цена на руския суров петрол. Унгария е най-големият вносител на руски изкопаеми горива в Европейския съюз, като запази покупките си и получи изключения от санкциите, въпреки натиска от Брюксел на фона на руската офанзива в Украйна.

В момента Будапеща се сблъсква с проблеми заради спирането на петролопровода „Дружба“, който доставя руски петрол до страната и който, според Киев, е бил повреден при руски удар. Сиярто подчерта, че ще търси уверения, че „суровият петрол и природният газ, необходими за енергийните доставки на Унгария, ще продължат да бъдат на разположение“.

„Тук съм, за да получа гаранции, че въпреки променените обстоятелства и глобалната енергийна криза, Русия ще продължи да доставя необходимите количества петрол и газ за Унгария на непроменени цени“, заяви Сиярто, цитиран от АФП.

Будапеща разчита на руския петрол и в момента е в остър спор с Киев заради прекратените доставки по тръбопровода „Дружба“, който преминава през украинска територия. Украйна твърди, че Русия е атакувала съоръжението през януари и че опасенията от нов удар възпрепятстват ремонтните работи. Унгария и Словакия обвиняват Киев, че забавя ремонта, за да упражни натиск върху тях и да ги лиши от руски енергийни ресурси. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че купувачите на руски петрол са „изправени пред изнудване“ и обвини Киев в „умишлено блокиране на доставките по петролопровода „Дружба“.

