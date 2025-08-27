Ако изкарвате над 33 долара на ден, имате повече пари от 80% от хората

Икономисти делят хората на четири нива според дневните им доходи

Заплатите в цял свят варират значително спрямо социалния статус и работата на всеки. Според ново проучване на Gap Minder и Световната банка, ако печелите над 33 долара дневно, вие вече се намирате сред най-привилегированите 20% от населението на Земята. Този праг, който за много хора от по-развитите държави изглежда скромен, всъщност е границата, която ви отделя от милиарди хора, живеещи в условия на икономическа уязвимост или дори крайна бедност.

За да разберат по-точно финансовото състояние на световното население, икономисти и анализатори все по-често използват модел, който дели хората на четири нива според дневните им доходи. На първо ниво се намират най-бедните – онези, които разполагат с под 2 долара на ден. Това са хора, които често нямат достъп до базови нужди като питейна вода, здравеопазване и подслон. Следват хората от второ ниво – почти половината от световното население – с доходи между 2 и 8 долара дневно. Те имат малко повече възможности, но все още живеят в несигурност.

Третото ниво включва хората с доходи от 8 до 32 долара дневно. За тях основните нужди обикновено са покрити, но животът им е силно зависим от обстоятелства като инфлация, здравословни проблеми или загуба на работа. Най-малката, но най-богатата група на четвърто ниво са хората, които изкарват над 32 долара на ден. Именно тук попадат и онези, които печелят 33 долара и повече, който за мнозина изглежда далеч от понятието "богатство", но в глобален контекст се счита за заможност.

Снимка: https://www.gapminder.org/fw/income-levels/

Според данни на Световната банка, около 700 милиона души все още живеят в крайна бедност, т.е. с по-малко от 2 долара дневно. Това е тревожна статистика, особено предвид съвременните технологии и глобализацията, които създават впечатлението за напредък и благоденствие. Още над 3 милиарда души живеят с по-малко от 5,50 долара на ден.

Почти половината от хората на планетата живеят в диапазона от 2 до 8 долара дневно. Това означава, че дори доход, който в някои държави би се считал за нисък, реално ви поставя на икономическия връх в световен мащаб.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN