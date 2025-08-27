Курсът на долара за 27 август 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава 1,67796 лева.

Еврото се котираше за 1,1622 долара към 9:30 ч.. бълг. време тази сутрин или с 0,15 на сто под стойността си при закриването на вчерашната търговска сесия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1656 долара.

