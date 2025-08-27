3,74 евро става минималното заплащане на час от догодина

Увеличението ще повиши доходите на близо 600 000 души

Минимална работна заплата в размер на 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г. предлагат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съобщиха от пресцентъра на ведомството. Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван днес за обществено обсъждане. Срокът, в който може да бъдат изразявани мнения по него, е 25 септември, показва справка в Портала за обществени консултации към Министерския съвет, съобщава БТА.

Увеличението ще повиши доходите на близо 600 000 души. В документа е записано още, че от началото на 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7,31 лв. (3,74 евро).

Минимална работна заплата

Снимка: iStock

Данните на НСИ показват, че около 456 700 души са назначените на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г.

Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства, допълват от социалното министерство.

Снимка: Getty Images/iStock

Новият размер на минималната заплата е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Според тях минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50% от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Така определен размерът на минималната заплата е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за адекватни минимални заплати - 50% от брутната средна работна заплата.

По-високият размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България, допълват от министерството.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN