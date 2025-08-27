3,74 евро става минималното заплащане на час от догодина

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Потребителската такса при лекарите може да поскъпне – колко ще плащаме
Пациентските организации се обявиха против предложението
Увеличението ще повиши доходите на близо 600 000 души
Минимална работна заплата в размер на 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г. предлагат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съобщиха от пресцентъра на ведомството. Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван днес за обществено обсъждане. Срокът, в който може да бъдат изразявани мнения по него, е 25 септември, показва справка в Портала за обществени консултации към Министерския съвет, съобщава БТА.
Увеличението ще повиши доходите на близо 600 000 души. В документа е записано още, че от началото на 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7,31 лв. (3,74 евро).
Данните на НСИ показват, че около 456 700 души са назначените на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г.
Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства, допълват от социалното министерство.
Новият размер на минималната заплата е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Според тях минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50% от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Така определен размерът на минималната заплата е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за адекватни минимални заплати - 50% от брутната средна работна заплата.
По-високият размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България, допълват от министерството.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Пациентските организации се обявиха против предложението
Марката преоткрива емблематичното си лого
През юли 2025 г. българските граждани са осъществили 1 006.3 хил. пътувания в чужбина