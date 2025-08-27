1 USD
1.67796 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$111,825.0
3,74 евро става минималното заплащане на час от догодина

3,74 евро става минималното заплащане на час от догодина

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Увеличението ще повиши доходите на близо 600 000 души

Минимална работна заплата в размер на 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г. предлагат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съобщиха от пресцентъра на ведомството. Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван днес за обществено обсъждане. Срокът, в който може да бъдат изразявани мнения по него, е 25 септември, показва справка в Портала за обществени консултации към Министерския съвет, съобщава БТА. 

Увеличението ще повиши доходите на близо 600 000 души. В документа е записано още, че от началото на 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7,31 лв. (3,74 евро).

Минимална работна заплата 

Снимка: iStock

Данните на НСИ показват, че около 456 700 души са назначените на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г.

Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства, допълват от социалното министерство. 

Какво да направя, ако бавят плащането на заплатата ми?

Снимка: Getty Images/iStock

Новият размер на минималната заплата е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Според тях минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50% от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Така определен размерът на минималната заплата е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за адекватни минимални заплати - 50% от брутната средна работна заплата.

Чрез бюрото по труда се предлага работно място със заплата от 13 000 лева

По-високият размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България, допълват от министерството.  

