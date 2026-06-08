От един чувал боклук до кауза за по-чиста България: Историята на Катрин Петкова

Преди повече от шест години Катрин Петкова започва нещо съвсем обикновено - да почиства градинката пред дома си и околните улици. Без организация, без кампания и без публика. Просто желание да живее в по-чиста среда. Катрин беше част от изминалата „Седмица на бъдещето“ и „Да изчистим България заедно“, инициативи на bTV.

„Събирах по около чувал, чувал и половина отпадъци на всеки две седмици и това постепенно се превърна в навик“, разказва тя.

Днес Катрин е на 24 години, студент и създател на подкаста „Ела си на село“. През август миналата година решава да даде по-голяма публичност на своята кауза. По идея на свой приятел и вдъхновена от момче от Англия, което реализира подобна инициатива, тя започва да снима почистванията си и така се ражда кампанията #100боклуказа100дни.

Предизвикателството е просто, но въздействащо - всеки ден да бъдат събраниот замърсени обществени пространства. Всяка акция е документирана чрез кратки видеа и публикувана в социалните мрежи на подкаста.

„Освен замърсени зони почиствам и бордюри, и затревени пространства. Правя го с желанието да живея на едно по-хубаво място“, споделя тя.

Въпреки ентусиазма, инициативата не е лишена от трудности. Най-голямото предизвикателство според Катрин е, че едни и същи места често се замърсяват отново само дни след като са били почистени. „Понякога почиствам едни и същи зони отново и отново, защото само за седмица те се връщат в предишното си състояние“, казва тя.

Другата трудност е свързана с обществените нагласи.

„Често чувам, че няма смисъл от това, което правя. Най-трудно е да накараш хората да повярват, че малките действия могат да доведат до голяма промяна.“

Въпреки скептицизма, Катрин продължава да вярва, че личният пример е най-силният инструмент за промяна. Именно затова голямата ѝ цел не е свързана с конкретен брой събрани отпадъци, а с вдъхновяването на други хора.

„Мечтая си някой ден да видя, че съм вдъхновила някого да излезе и да събере 100 боклука. Звучи като малка цел, но за мен това би било огромен личен успех.“

Със своята инициатива младата жена показва, че промяната не винаги започва с мащабни кампании и големи ресурси. Понякога тя започва от една градинка пред блока, един чувал отпадъци и решението да не подминеш проблема.