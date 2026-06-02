Как да разпознаем качествени дрехи втора ръка?

Голяма част от българите пазаруват дрехи втора употреба. Но както при новите дрехи, така и при секънд хенд има добро и лошо качество.
Дрехите от клас А представляват дрехи втора употреба, които все още са в добро състояние. Повечето от дрехите в тази категория имат почти никакви недостатъци. Понякога можете да забележите леки петна и разкъсване или ожулване на тъканите, които няма да повлияят на отношението на купувача към дрехите от тази категория. Както се очаква, повечето дрехи, класифицирани като част от клас А, ще струват по-високо от тези в другите две споменати категории.
Дрехите от втората група или клас B често имат видими петна или износване на тъкани. Обикновено това се дължи на непоправими повреди, които може да са оставили тези дрехи в неперфектно състояние.
Как да разпознаете лесно качествената дреха?
За да разпознаете качествени дрехи втора ръка, проверете материята (заложете на естествени влакна като вълна, коприна и памук), огледайте шевовете за здравина и обърнете внимание на състоянието на хастара и копчетата, които издават оригинална изработка. Следването на тези няколко лесни стъпки ще ви помогне да откриете отлични находки в секънд хенд магазините:
- Прочетете етикета за съдържание: Търсете естествени материи като вълна, коприна, памук, лен или кашмир. Синтетичните тъкани (като полиестер) по-лесно задържат миризми и се захабяват с времето.
- Проверете за износване: Огледайте зоните, които се трият най-често – яката, маншетите, подмишниците и областта около джобовете. Лъскавите или изтънени участъци показват интензивна употреба.
- Инспектирайте шевовете и копчетата: Добре скроената дреха има плътни шевове без стърчащи конци. Наличието на резервни копчета от вътрешната страна е сигурен знак за високо качество.
- Проверете функционалността на циповете: Уверете се, че циповете се движат плавно и не заяждат.
- Помиришете дрехата: Острият химически мирис може да показва агресивна дезинфекция, която е възможно да не се премахне лесно при пране. П
- Проверете за петна и дефекти: Внимателно огледайте маншетите, яката, подмишниците и долната част на панталоните.
Скъпата дреха не винаги е качествена. По-важни са материята, изработката и състоянието ѝ. Покупката на качествени дрехи втора употреба не само спестява средства, но и намалява текстилните отпадъци и влиянието на модната индустрия върху околната среда.