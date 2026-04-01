1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Грузия забрани продажбата на пластмасови изделия за еднократна употреба

Грузия забрани продажбата на пластмасови изделия за еднократна употреба

ESG

bTV Бизнес екип

При неспазване на разпоредбите се предвижда глоба от 320 евро

Грузия забрани от днес продажбата на пластмасови изделия за еднократна употреба, като още на 1 януари беше въведена забрана за производството и вноса на тези изделия, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

От 1 април влизат в сила и допълнителни ограничения върху употребата на пластмаса. Държавните институции вече нямат право да купуват пластмасови чаши и опаковки, както и напитки в пластмасови шишета с обем до три литра. Изключение се допуска единствено за нуждите на отбраната и военнослужещите.

Контролът по прилагането на новите правила ще се осъществява от Националната агенция по храните, Отдела за екологичен надзор и администрацията по приходите към финансовото министерство, в рамките на техните правомощия.

Съгласно Кодекса за административните нарушения при неспазване на разпоредбите се предвижда глоба от 1000 грузински лари (320 евро) и конфискация на съответните стоки, а при повторно нарушение - глоба от 2000 лари (620 евро) и конфискация, предаде БТА.

От министерството уточняват, че забраната не важи за продукция, предназначена за износ. Производителите, които произвеждат такива изделия за външни пазари, трябва да уведомят писмено отдела за екологичен надзор най-малко месец предварително, като посочат периода на производство, количествата, държавите по предназначение и графика за износ.

