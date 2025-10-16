Защо рискът от онлайн измама се увеличава с възрастта ни?

Почти всеки трети човек вече е ставал жертва на онлайн измама

През последното десетилетиее все по-често ставаме свидетели на онлайн измами. Професорът по икономическа психология в Университета „Харц“ отбелязва, че онлайн измамните стратегии са насочени към хора от всички възрасти. „С напредването на възрастта рискът да попаднем в капана на съмнителни търговски практики, манипулации и измами нараства.“ - предупреждава той пред FAZ.

Според Фелзер причината е, че с възрастта отслабват умения като дедуктивното мислене и способността за бърза обработка на информация. Същото важи и за игнорирането на несъществени данни – нещо, което прави по-възрастните по-лесни за разсейване, казва той. „В ежедневното пазаруване това невинаги си проличава“, добавя Фелзер. „Но тези слабости могат да повлияят негативно върху оценката на съотношението между цена и качество при нови и непознати продукти."

Най-често измамните търговски практики се срещат в интернет. През 2023 г. над 300 000 души в Германия са били измамени от така наречените фалшиви онлайн магазини – привидни търговци, които предлагат стока, но никога не я доставят. Жертвите, пазарували от тези мними сайтове, които имитират легитимни онлайн магазини, са загубили средно по 313 евро.

Само една на дванадесет жертви е успяла да си върне заплатената сума. Според друго изследване, поръчано от дигиталната асоциация „Bitkom“, почти всеки трети човек вече е станал жертва на онлайн измама. Освен това, разпространението на фалшиви продукти се е превърнало в сериозен проблем за коректните търговци – само през миналата година „Amazon“ е засекъл 15 милиона ментета на своята платформа.

Въпреки че по-младите и хората на средна възраст пазаруват онлайн по-често, по-възрастните постепенно ги догонват. Според Фелзер, не е вярно, че способността за запаметяване непременно отслабва с възрастта. По думите му, по-възрастните хора могат да съхраняват основното съдържание на спомените също толкова ефективно, колкото и младите. Трудността идва при запаметяването на абстрактни, безсмислени или извънконтекстуални факти.

Също така, прекаленото доверие в собствения опит, чувството за непогрешимост и по-слабото съмнение в околните, правят възрастните хора по-уязвими към измами и търговски манипулации, отбелязва специалистът.

