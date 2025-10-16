1 USD
1.68287 BGN
Петрол
62.47 $/барел
Bitcoin
$111,363.0
Последвайте ни
1 USD
1.68287 BGN
Петрол
62.47 $/барел
Bitcoin
$111,363.0
Киберсигурност Защо рискът от онлайн измама се увеличава с възрастта ни?

Защо рискът от онлайн измама се увеличава с възрастта ни?

bTV Бизнес екип

Почти всеки трети човек вече е ставал жертва на онлайн измама

През последното десетилетиее все по-често ставаме свидетели на онлайн измами. Професорът по икономическа психология в УниверситетаХарц отбелязва, че онлайн измамните стратегии са насочени към хора от всички възрасти. С напредването на възрастта рискът да попаднем в капана на съмнителни търговски практики, манипулации и измами нараства.“ - предупреждава той пред FAZ. 

Снимка: Getty Images

Според Фелзер причината е, че с възрастта отслабват умения като дедуктивното мислене и способността за бърза обработка на информация. Същото важи и за игнорирането на несъществени данни нещо, което прави по-възрастните по-лесни за разсейване, казва той. В ежедневното пазаруване това невинаги си проличава“, добавя Фелзер. Но тези слабости могат да повлияят негативно върху оценката на съотношението между цена и качество при нови и непознати продукти."

Какви права имате, ако сте засегнати от кибератака на летището?

Най-често измамните търговски практики се срещат в интернет. През 2023 г. над 300 000 души в Германия са били измамени от така наречените фалшиви онлайн магазини привидни търговци, които предлагат стока, но никога не я доставят. Жертвите, пазарували от тези мними сайтове, които имитират легитимни онлайн магазини, са загубили средно по 313 евро.

Само една на дванадесет жертви е успяла да си върне заплатената сума. Според друго изследване, поръчано от дигиталната асоциация Bitkom“, почти всеки трети човек вече е станал жертва на онлайн измама. Освен това, разпространението на фалшиви продукти се е превърнало в сериозен проблем за коректните търговци само през миналата година Amazonе засекъл 15 милиона ментета на своята платформа.

Хакери разпространиха личните данни на 5,7 млн. пътници на тази авиокомпания

Въпреки че по-младите и хората на средна възраст пазаруват онлайн по-често, по-възрастните постепенно ги догонват. Според Фелзер, не е вярно, че способността за запаметяване непременно отслабва с възрастта. По думите му, по-възрастните хора могат да съхраняват основното съдържание на спомените също толкова ефективно, колкото и младите. Трудността идва при запаметяването на абстрактни, безсмислени или извънконтекстуални факти.

Също така, прекаленото доверие в собствения опит, чувството за непогрешимост и по-слабото съмнение в околните, правят възрастните хора по-уязвими към измами и търговски манипулации, отбелязва специалистът.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата