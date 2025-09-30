Какви права имате, ако сте засегнати от кибератака на летището?

Едни от най-натоварените летища в Европа бяха засегнати от кибератака

Кибератаката доведе до сериозни затруднения в процеса на регистрация на пътници по летищата. Това наложи използването на алтернативни методи с ръчно издаване на бордни карти или работа с резервни лаптопи. Последиците от атаката все още се усещат на различни летища в Европа, където през уикенда бяха отменени стотици полети, пише Euronews.

В петък някои от най-натоварените летища в Европа, сред които Лондон Хийтроу и Брюксел, бяха засегнати от предполагаема ransomware атака. Тя беше насочена към Collins Aerospace – компанията, която разработва софтуера за автоматична регистрация и качване на пътници.

Какви права имате, ако сте засегнати?

Ако вашият полет бъде отменен, авиокомпанията е длъжна да ви предостави или пълно възстановяване на сумата, или алтернативен маршрут. Що се отнася до обезщетения, те обикновено се изплащат, когато причината за отмяната е по вина на авиокомпанията или туроператора, или при официално предупреждение от правителството да не се пътува до определена дестинация.

Много застрахователни полици за пътуване покриват допълнителни разходи при отмяна или закъснение – като резервации на нови полети, настаняване, храна и транспорт. При закъснели заминавания може да се активира и покритието за пропуснато време. Специалисти препоръчват внимателно да се прегледа съдържанието на полицата, да се събират и съхраняват касови бележки и писмени потвърждения от авиокомпаниите, включително имейли и съобщения. Снимки на касови бележки и екранни снимки на комуникацията могат също да бъдат полезни при подаване на иск.

Какво се случва по европейските летища към момента?

В изявление в понеделник сутринта Collins Aerospace обяви, че се намира във финалния етап от прилагането на необходимите актуализации, които трябва да решат проблема, но някои летища все още изпитват трудности. Например, летището в Брюксел остана едно от най-засегнатите, като от петък досега са отменени стотици полети. В сряда се наблюдаваха закъснения и анулирания, включително на полети до Краков, Виена и Лондон Хийтроу.

В Берлин, обработката на пътници и багаж все още се извършва до голяма степен ръчно, тъй като системата, използвана на летището BER, се нуждае от още няколко дни за пълно възстановяване. Отменени са полети до Амстердам, Мюнхен, Виена и Франкфурт. Пътниците са приканени да използват онлайн регистрация и да проверяват актуалната информация за полетите си предварително. Хийтроу също съобщи за по-малки затруднения, с няколко отменени полета, включително до Ню Йорк и Хонконг. Допълнителен персонал е изпратен в терминалите, за да оказва съдействие.

