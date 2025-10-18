„Хакни Европа, ако можеш“: Кои страни са най-големите мишени за хакери?

Как хакерите „влизат през парадния вход“

Докато европейските институции залагат на дигитализация и автоматизация, киберпрестъпниците използват същите технологии, за да разбият дигиталните защити. Новият Microsoft Digital Defense Report 2025 показва ясно: континентът се намира под постоянна атака, а ключови държави като Великобритания, Германия и Израел (включен поради геополитическата обвързаност) са сред най-често атакуваните цели в света.

Киберщурмът на 2025: кой е най-уязвим

Данните на Microsoft Threat Intelligence показват, че Великобритания е втората най-засегната държава в глобален мащаб, с 5.6% от всички засечени кибератаки, изпреварена единствено от Съединените щати.

Германия е на четвърто място (3.3%), а веднага след нея е Украйна – държава, която остава постоянен обект на цифрови атаки, свързани с войната и геополитическото напрежение.

Други страни от ЕС, като Франция, Италия, Полша и Нидерландия, също отбелязват повишен натиск върху критичната инфраструктура – банки, транспортни системи и здравеопазване.

„Старият континент вече е новата сцена на сблъсъка между AI и човешката уязвимост“, отбелязва се в доклада. Хакерските групи, включително държавно подкрепяни структури от Русия, Иран и Северна Корея, използват изкуствен интелект, за да създават фалшиви самоличности, да автоматизират фишинг атаки и да проникват в облачни системи.

Как хакерите „влизат през парадния вход“

През 2025 г. 28% от всички пробиви са започнали чрез фишинг или социално инженерство – методи, които експлоатират човешката психология, а не технологиите. Други 18% идват от непачнати уеб услуги, а 12% – от неправилно конфигурирани дистанционни достъпи.

Microsoft предупреждава, че престъпниците вече не „пробиват“ системи – те се вписват с истински потребителски имена и пароли, откраднати чрез инфостийлъри и продадени на черния пазар.

Изкуственият интелект: двуострият меч на сигурността

Докладът определя 2025 г. като повратна точка: AI вече се използва за масови кибератаки. Автономни зловредни кодове могат да се адаптират към защитите в реално време, а „дипфейкове“ и синтетични гласове се използват за бизнес измами.

В същото време AI помага и на защитниците – Microsoft отчита, че новите алгоритми за киберзащита позволяват реакция в рамките на секунди, което вече е спасило глобални компании от парализиращи атаки.

Най-застрашените сектори в Европа

В континента най-често атакувани са:

Правителствени агенции и услуги (17%)

IT компании и доставчици (17%)

Научни и академични институции (11%), които често работят с чувствителни изследователски данни и по-слабо защитени мрежи

Тези сектори се превръщат в „тестова лаборатория“ за нови хакерски методи. Откраднатите идентичности често се използват като стартова точка за атаки срещу банки, енергийни компании и дори държавни системи за избори и здравеопазване.

Европа затяга правилата

Microsoft предупреждава, че над половината кибератаки вече имат финансов мотив, а не шпионажен. В отговор Европейският съюз ускорява прилагането на Cyber Resilience Act – регламент, който ще задължи компаниите да отчитат инциденти и да изграждат защита „по дизайн“.

Докладът препоръчва десет ключови стъпки, сред които:

киберсигурността да стане част от управлението на бордово ниво ,

защита на идентичностите чрез фишинг-устойчива MFA

сътрудничество между държави и компании при споделяне на разузнавателна информация.

