×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1535 BGN
Петрол
80.12 $/барел
Bitcoin
$63,948.9
Последвайте ни
1 USD
1.1535 BGN
Петрол
80.12 $/барел
Bitcoin
$63,948.9
Блясък Звезди с тайни хобита, които никога не бихте предположили

Звезди с тайни хобита, които никога не бихте предположили

Блясък

bTV Бизнес екип

Някои създават произведения на изкуството, други изучават наука

Когато мислим за известните личности, обикновено си ги представяме на червения килим, на снимачната площадка или на сцената пред хиляди фенове. Но далеч от светлината на прожекторите много знаменитости посвещават свободното си време на необичайни и изненадващи занимания. Някои създават произведения на изкуството, други изучават наука, а трети колекционират предмети, за които никой не подозира.

Том Ханкс - запален колекционер на пишещи машини

Носителят на множество награди Том Ханкс притежава впечатляваща колекция от стотици ретро пишещи машини. Той не само ги събира, но и редовно ги използва за писане на писма и бележки. Според него всяка машина има собствен характер и звук, което прави писането много по-лично.

Анджелина Джоли - интерес към ножовете

Анджелина Джоли изненадва мнозина с любовта си към колекционирането на декоративни ножове. Още като тийнейджърка започва да се интересува от тяхната история и изработка. За нея това е форма на изкуство и културно наследство, а не просто необичайна колекция.

Ан Хатауей и ролите, които ѝ донесоха милиони

Сюзан Сарандън - майстор по пинг-понг

Освен успешна актриса, Сюзан Сарандън е страстен почитател на тениса на маса. Тя дори инвестира в специализирани клубове и активно популяризира спорта като забавен начин за поддържане на добра физическа форма.

Майк Тайсън - любов към гълъбите

Бившият световен шампион Майк Тайсън има необичайна страст към отглеждането на гълъби. Любовта му към птиците започва още в детството и остава важна част от живота му. Самият Тайсън многократно е споделял, че именно гълъбите му носят спокойствие и баланс.

Лионел Меси на 39: Най-скъпите неща, които футболистът притежава

Джим Кери - художник

Известен със своята енергия и чувство за хумор, Джим Кери посвещава голяма част от свободното си време на рисуването и скулптурата. Неговите произведения често съдържат силни социални и политически послания и са били представяни в различни изложби.

Необичайните интереси показват, че знаменитостите са много повече от образите, които виждаме по телевизията или в социалните мрежи. Хобитата им помагат да се отпуснат, да развиват нови умения и да намерят баланс между натоварената си кариера и личния живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата