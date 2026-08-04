Звезди с тайни хобита, които никога не бихте предположили

Някои създават произведения на изкуството, други изучават наука

Когато мислим за известните личности, обикновено си ги представяме на червения килим, на снимачната площадка или на сцената пред хиляди фенове. Но далеч от светлината на прожекторите много знаменитости посвещават свободното си време на необичайни и изненадващи занимания. Някои създават произведения на изкуството, други изучават наука, а трети колекционират предмети, за които никой не подозира.

Том Ханкс - запален колекционер на пишещи машини

Носителят на множество награди Том Ханкс притежава впечатляваща колекция от стотици ретро пишещи машини. Той не само ги събира, но и редовно ги използва за писане на писма и бележки. Според него всяка машина има собствен характер и звук, което прави писането много по-лично.

Анджелина Джоли - интерес към ножовете

Анджелина Джоли изненадва мнозина с любовта си към колекционирането на декоративни ножове. Още като тийнейджърка започва да се интересува от тяхната история и изработка. За нея това е форма на изкуство и културно наследство, а не просто необичайна колекция.

Сюзан Сарандън - майстор по пинг-понг

Освен успешна актриса, Сюзан Сарандън е страстен почитател на тениса на маса. Тя дори инвестира в специализирани клубове и активно популяризира спорта като забавен начин за поддържане на добра физическа форма.

Майк Тайсън - любов към гълъбите

Бившият световен шампион Майк Тайсън има необичайна страст към отглеждането на гълъби. Любовта му към птиците започва още в детството и остава важна част от живота му. Самият Тайсън многократно е споделял, че именно гълъбите му носят спокойствие и баланс.

Джим Кери - художник

Известен със своята енергия и чувство за хумор, Джим Кери посвещава голяма част от свободното си време на рисуването и скулптурата. Неговите произведения често съдържат силни социални и политически послания и са били представяни в различни изложби.

Необичайните интереси показват, че знаменитостите са много повече от образите, които виждаме по телевизията или в социалните мрежи. Хобитата им помагат да се отпуснат, да развиват нови умения и да намерят баланс между натоварената си кариера и личния живот.