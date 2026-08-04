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Свят Цената на зехтина отново може да се повиши

Цената на зехтина отново може да се повиши

Свят

bTV Бизнес екип

Основните причини са горещината, сушата и горските пожари

Цената на зехтина може отново да се повиши тази есен, тъй като маслиновите насаждения в Южна Европа са засегнати от екстремна жега, суша и горски пожари. Реколтата от зърнени култури и различни зеленчуци също страда от екстремните метеорологични условия в редица европейски страни. Това се сочи в обзор в нидерландския информационен портал „Ню“.

Земеделските стопани и производителите предупреждават, че екстремната жега, сушата и горските пожари в Южна Европа оказват сериозен натиск върху реколтата от маслини.

Затова производителите на зехтин очакват, че по-късно през годината потребителите отново ще трябва да плащат повече за бутилка зехтин. Поради жегата маслините растат по-малко, а качеството на реколтата също намалява.

Освен това сушата, болестите и вредителите създават допълнителни проблеми. Поради горските пожари редица маслинови насаждения, лозя и овощни градини в Испания, Гърция, Италия и Португалия са сериозно увредени.

Започват проверка на

Цената на маслиновото масло вече се повиши значително през последните години поради разочароващи реколти. Напоследък тези цени дори бяха спаднали малко, но производителите очакват това да приключи отново, ако метеорологичните условия не се подобрят скоро.

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Не само маслиновите дървета страдат от жегата, пише БТА. Във Франция зеленчукопроизводителите предупреждават за големи загуби, сред които са маруля, моркови, праз, чесън и лук. Поради сушата добивът от някои култури може да намалее наполовина.

И в други части на Европа прогнозите за реколтата са разочароващи. Испания очаква през този сезон да събере с над 20 процента по-малко зърно в сравнение с миналата година.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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