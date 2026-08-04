Коя държава иска да разреши пазаруването в неделя след повече от 100 години?

Основният закон на страната определя неделите и официалните празници или дни за почивка

В Германия искат премахване на правилата, които забраняват работата на магазините в неделя и са в сила повече от век. Според поддръжниците на промяната тези остарели ограничения трябва да бъдат преразгледани, за да се стимулира вътрешното потребление и да се повиши конкурентоспособността на туристическия сектор.

Според публикации в германските медии, координаторът по туризма на федералното правителство и член на Християндемократическия съюз (ХДС) Кристоф Плос заявява в интервю за Funke Media Group, че привлекателните магазини и добрата търговска среда оказват влияние върху избора на Германия като туристическа дестинация. По думите му само чрез по-гъвкаво работно време физическите търговци могат успешно да се конкурират с онлайн търговията и да избегнат загуба на позиции.

Подкрепа за идеята изразява и ориентираната към бизнеса Свободна демократическа партия (FDP). Лидерът на партията Волфганг Кубицки посочва, че е необходима по-голяма гъвкавост, като подчертава, че не е логично магазините да бъдат принуждавани да затварят, а впоследствие да се търси обяснение за упадъка на градските центрове. Според него облекчаването на ограниченията е важна стъпка за съживяване на вътрешното търсене.

Забраната за търговия в неделя има конституционна основа. Основният закон на Германия определя неделите и официалните празници като дни за почивка и духовно възстановяване, които са защитени със закон. Тази разпоредба произлиза от религиозните клаузи на Ваймарската конституция от 1919 г. Въпреки това ресторантите, както и магазините, разположени на жп гарите и летищата, могат да работят в неделя съгласно федералното и провинциалното законодателство.

Повод за разгорещените дискусии стана пакетът от икономически стимули, предложен от федералното правителство. Според предвидените промени в Закона за работното време, включени в реформаторския пакет, от януари следващата година пекарните ще могат да работят до осем часа в неделя, а обществените библиотеки – до шест часа. В отговор търговски организации, сред които Германската федерация на търговците на дребно (HDE), настояха ограниченията да бъдат премахнати не само за пекарните, но и за други отрасли, като аргументират позицията си с това, че пазаруването е легитимна форма на свободното време.

Въпреки това съпротивата срещу подобна промяна остава силна. Религиозните организации и синдикатите смятат, че неделната почивка защитава както работниците, така и потребителите. Католическото работническо движение (KAB) заявява, че неделите без пазаруване са полезни не само за хората, но и за околната среда и климата. Организацията подчертава, че тази практика не е отживелица, а време, предназначено за почивка и духовно възстановяване.