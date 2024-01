Защо толкова много хора пият „Блъди Мери“ сутринта на 1 януари?

Напитката е много популярна на местата за брънч или закуска в САЩ. Но дойде ли следобед, поръчките намаляват

Кървавата Мери или както е по-популярно „Блъди Мери“, коктейл, пълен със зеленчуци и водка, често служи като убежище за тези, които се надяват да балансират тежките вечери с малко повече алкохол и трудната сутрин след това.

„Имам приятели, които понякога го наричат „супа“ или „коктейл супа“, казва Брайън Бартелс, ресторантьор, дългогодишен барман и автор на „The Bloody Mary: The Lore and Legend of a Cocktail Classic“, цитиран от CNN. „Кога си мислим за супа най-често? Това обикновено означава, че сме болни и трябва да хапнем, защото ни кара да се чувстваме по-добре.“

Напитката е много популярна на местата за брънч или закуска в САЩ. Но дойде ли следобед, поръчките намаляват. Това е така, защото този коктейл идва с негласно правило: обикновено се ограничава до часовете за закуска и обяд.

Направата на едно „Блъди Мери“ може да отнеме много време и да изисква многократни действия от страна на барманите, дори ако има налична предварително приготвена смес.

„След 21:00 този трябва да се нарича „Кошмарът на барманите“, започва една тема в Reddit в групата r/bartenders.

Снимка: Unsplash/Marie-Michèle Bouchard

Точният генезис на „Блъди Мери“ е толкова мъгляв, колкото и събитията от една приключенска нощ преди това.