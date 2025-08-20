1 USD
1.67423 BGN
Петрол
64.97 $/барел
Bitcoin
$113,905.0
БГ Бизнес Курсът на долара за 20 август 2025 г.

Курсът на долара за 20 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

По данни на БНБ доларът се продава за 1.67423 BGN към 19.08.2025 г. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1673 долара за едно евро. 

