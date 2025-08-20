Курсът на долара за 20 август 2025 г.

По данни на БНБ доларът се продава за 1.67423 BGN към 19.08.2025 г.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1673 долара за едно евро.

