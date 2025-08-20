Курсът на долара за 20 август 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Компенсации за ток през юли – ето какви са сумите
Те са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата
По данни на БНБ доларът се продава за 1.67423 BGN към 19.08.2025 г.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1673 долара за едно евро.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Те са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата
Какво показват последните числа?
Общата сума за тази година надвишава 400 млн. евро