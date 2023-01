С 19 басейна и лагуни за сърф-Symphony Of The Seas е символ на лукс

Вижте как изглежда отвътре този плаващ град

Круизният кораб Symphony of the Seas е дом на 19 плувни басейна, две лагуни за сърф, магазин за сладолед, сцена за театрални представлени и куп други интересни неща, пише The Sun.

Symphony of the Seas превозва 6680 пътници и

струва 1 милиард паунда.

Този круизен кораб на Royal Caribbean за първи път отплава през 2018 г. и е превозвал пътници из Западното Средиземноморие, Флорида и Карибите.

Корабът е разделен на седем квартала и плавателният съд се простира до 1188 фута дължина и 215,5 фута ширина.

Снимка: https://www.youtube.com/watch?v=42ibQyhdiA0

Кварталът Boardwalk разполага със семеен спортен бар Playmakers с 30 телевизора с голям екран, множество игри и нов магазин за сладкиши и сладолед Sugar Beach, където децата могат да украсяват собствените си торти.

Освен изобилие от басейни и две лагуни за сърф, круизният кораб разполага и с водната пързалка Ultimate Abyss - най-високата пързалка в морето, която се спуска надолу по 10 палуби.

На борда има и 20 ресторанта. Например, Hooked е ресторант за морски дарове в стил Нова Англия, който предлага прясна риба, която се взима всеки път, когато корабът акостира както в Средиземно море, така и в Карибите.

Снимка: https://www.youtube.com/watch?v=42ibQyhdiA0

В Bionic Bar роботите бармани смесват коктейли, докато креативните готвачи сервират напитки в бара Wonderland.

Двуетажен Ultimate Family Suite има две спални и побира осем души.

Вътре в апартамента странна пързалка отвежда децата от спалнята им в салона, където има LEGO стена от пода до тавана.

Трапезарна маса се превръща или в маса за билярд, или в маса за хокей на лед, докато 3D телевизор стои в кътче до машина за пуканки.

На борда има много забавления, включително изпълнение на мюзикъла Hairspray, оркестър на живо, представления с кънки на лед и аква театър, както и Hiro, който включва високо летящи каскади.

Тази година Symphony of the Seas ще отплава през Западното Средиземноморие и Южните Кариби.