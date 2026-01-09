BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Блясък Дженифър Лопес продава къщата си в Бевърли Хилс - ето колко струва

Дженифър Лопес продава къщата си в Бевърли Хилс - ето колко струва

bTV Бизнес екип

Имението разполага с 12 спални и 24 бани, осигуряващи достатъчно пространство за семейство, гости и персонал

Дженифър Лопес официално пусна за продажба едно от най-впечатляващите си имения в Бевърли Хилс. Имотът, който се простира на над пет акра, се определя от експерти като едно от най-знаковите предложения на пазара на имоти за знаменитости в момента.

Снимка: Getty Images/Instagram

Той е част от Wallingford Estates, като имотът е скрит зад двойни охранителни порти, домът обединява класически холивудски чар с модерен лукс и е проектиран така, че да осигурява комфорт, дискретност и възможности за забавление. Анализ на HOLR подчертава, че малко имения в Лос Анджелис предлагат подобна комбинация от площ, архитектурна стойност и първокласни удобства, каквато се среща тук, пише Holr.

Имотът заема приблизително 5,2 акра и включва обширни тревни площи, поддържани градини, алеи за разходка и множество зони за отдих на открито. Основната сграда е с площ около 3 500 кв. м и впечатлява с високи тавани, галерийни коридори и просторни помещения, подходящи както за интимни събирания, така и за официални събития от висок клас. Имението на Дженифър Лопес в Бевърли Хилс се предлага на пазара на цена около 52 млн. долара след няколко корекции надолу от първоначалната цена от 68 млн. долара.

Развод ми дай: Певицата Теяна Тейлър отмъква млн. от сметката на шампион в НБА

Вътре имението разполага с 12 спални и 24 бани, осигуряващи достатъчно пространство за семейство, гости и персонал. Сред ключовите удобства са няколко дневни и представителни салони, професионални кухни и зони за кетъринг, луксозен основен апартамент със СПА бани, специализирани уелнес и фитнес пространства, както и частно кино с прожекция на кино ниво. Всеки детайл е замислен така, че луксът да върви ръка за ръка с практичността за ежедневен живот.

Имотът е създаден с ясна идея за забавление плавните преходи между вътрешните и външните пространства водят към тераси, лоджии и просторни тревни площи, подходящи за събития. Басейн зоната напомня на петзвезден хотел, заобиколена от зеленина и места за сядане. За Лопес имението е служило както като лично убежище, така и като място за професионални и семейни събития.

