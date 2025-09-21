Мириам Аделсън - лекарката, чието сърце принадлежи на Израел

79-годишната дама е сред собствениците на баскетболния Далас Маверикс в НБА

В днешно време има много жени, които имат не едно и две занимания, като намират време да се справят еднакво добре с всяко едно от тях. Те са част от пътя и на Мириам Аделсън.

79-годишната дама от Израел е сред най-успешните в света, след като избира медицината, филантропията и бизнеса. Ето коя е тя:

Начало и образование

Снимка: Getty Images

Ражда се като Мириам Фербащайн в Тел Авив (Израел) на 10 октомври 1945 г. с родители, избягали от Полша преди Холокоста. Баща й е виден член на политическата партия "Мапам" в Израел. През 50-те години на миналия век семейството й се установява в Хайфа, където баща й управлява няколко киносалона.

Посещава едно от най-старите училища в страната, разположено в Хайфа, в продължение на 12 години. След това отслужва задължителна военна служба като медицински служител в Нес Циона. Образованието си продължава в Еврейския университет в Йерусалим, където получава бакалавърска степен по микробиология и генетика. По-късно взема и докторска степен, завършвайки с отличие факултета по медицина на университета в Тел Авив.

Ранна кариера

Снимка: Getty Images

Мириам става лекар и главен интернист в спешното отделение на болницата “Рокач”. в Тел Авив. След като се развежда с първия си съпруг, тя отива в университета “Рокфелер” през 1986 г. като асоцииран лекар, специализиран в наркоманиите. Там Аделсън е наставлявана от и впоследствие си сътрудничи две десетилетия с Мери Джийн Крийк, която е известна с разработването на метадонова терапия за пристрастяване към хероин. През 1993 г. тя основава център за злоупотреба с вещества и изследователска клиника. Автор на множество статии по темата за наркоманиите и гост-лектор в университета “Рокфелер”.

Личен живот

Снимка: Getty Images

Има зад гърба си два брака. Първият е с Ариел Оксхорн, също лекар, от когото има две деца, но двамата се развеждат през 1986 г. Мириам се среща с втория си съпруг Шелдън Аделсън през 1989 г. в университета “Рокфелер”, а две години по-късно те вече са семейство. Имат двама сина - Адам и Матан. Последният е собственик на баскетболния Апоел Йерусалим от 2023 г. насам. Шелдън Аделсън си отива от този свят през 2021 г.

Богатство

Снимка: Getty Images

След кончината на съпруга си Мириам се нарежда сред най-богатите хора в света. Елитното списание “Форбс” оценява състоянието й на $32 млрд., заради което е поставена на осмо място сред дамите-милиардери. Освен това, тя е най-богатата израелка в света.

Бизнес начинания

Снимка: Getty Images

През 2018 г. Аделсън е обявена за издател на най-четеният вестник в Израел - “Israel Hayom”. Тя също така е член с право на глас в настоятелството на университета на Южна Калифорния. От 2021 г. става собственик на корпорацията от казина “Las Vegas Sands”, основана от покойния й съпруг.

През 2023 г. Мириам Аделсън и нейният зет Патрик Дюмон закупуват контролния пакет от акции от собствеността на Далас Маверикс в НБА срещу $3.5 млрд. Семейство Аделсън-Дюмон притежава 69% от клуба, а делът на предишния собственик Марк Кюбан е сведен до 27%.

Филантропия

Снимка: Getty Images

Семейство Аделсън е сред най-големите дарители отвъд океана. През 2008 г. Мириам и мъжа й Шелдън получават наградата “Удроу Уилсън” за корпоративно гражданство към института “Смитсониън”.

През 2013 г. Аделсън е удостоена с почетно гражданство в Йерусалим. През 2018 г. взема Президентския медал на свободата, връчен й от Доналд Тръмп.

През юли 2024 г. Аделсън дарява $3 млн. на израелската доброволческа организация за спешни медицински услуги “Юнайтед Хацалах”. Със средствата организацията придобива 76 мотоциклета и линейки, както и два автомобила за спешна помощ.

Политически възгледи

Аделсън е плодотворен дарител и в американската политика, най-вече за каузи, свързани с Републиканската партия. Тя е обявена за най-добрата дарителка в САЩ през 2012 г., като допринася толкова колкото следващите 15 дами взети заедно. Според “Politico”, Мириам дава $46 млн. за изборите през същата година.

Откакто се сдобива с мажоритарен дял в Далас Маверикс, Аделсън се застъпва за по-голяма легализация на хазарта в Тексас, за да построи казино в щата.

Подкрепа за Израел

Силен поддръжник на Израел, Мириам казва, че сърцето й е в тази страна и че е „заседнала“ в САЩ, след като е срещнала съпруга си. Аделсън помага още на Ционистката организация на САЩ, на музея и мемориала на Холокоста “Яд Вашем” в Йерусалим и на различни американски групи, които набират средства за израелската армия.

Подкрепа за Доналд Тръмп

Снимка: Getty Images

Аделсън е известна с подкрепата си към Доналд Тръмп. Тя и нейният съпруг са най-големите му дарители през цялото му президентство. Те предоставят най-голямото дарение за кампанията му през 2016 г., неговата президентска инаугурация, неговия фонд за защита срещу разследването на Мюлер за руска намеса и кампанията през 2020 г. През 2024 г. Тръмп се среща с Мириам, от която получава съдействие в изборите за президент на САЩ. Според “Politico”, за последната му кампания Аделсън се включва с $90 млн.

Какво притежава?

Семейство Аделсън има сред своите имоти имение за $4.1 млн., придобито през 2005 г. Дворцовата резиденция в Лас Вегас разполага с осем спални и 20 бани, както и със собствен воден парк в задния двор.

В продължение на няколко десетилетия Шелдън и Мириам Аделсън придобиват впечатляваща колекция от девет къщи на брега на океана в ексклузивния затворен комплекс “Малибу Колония”. Те представляват приблизително 10% от всички жилища в този престижен квартал.

