Жаклин Марс - сладкият вкус, който носи милиарди долари

Ако обичате десерти като “M&Ms”, “Snickers” и “Skittles", можете да благодарите на тази дама и нейното семейство

Сладкишите са любими на милиони хора по света. Ако сте почитатели на десерти като “M&Ms”, “Snickers” и “Skittles”, значи трябва да благодарите на една специална жена и нейното семейство.

Снимка: Getty Images / iStock

Жаклин Марс е американска наследница, която дълги години е част от ръководството на една от най-известните компании за бонбони отвъд океана - “Mars Inc”. Ето коя е тази дама.

Началото

Родена е на 10 октомври 1939 г. в Ню Джърси. Тя е дъщеря на Одри Рут (Майер) и Форест Марс, както и внучка на Франклин Кларънс Марс, които са основатели на американската компания за бонбони “Mars Inc”. Завършва пансиона “Мис Хол” в Питсфийлд, щата Масачузетс. Като малка участва в конни състезания. През 1961 г. получава диплома по антропология от “Брим Мор Колидж”.

Кариера

Жаклин Марс започва кариерата си в семейния бизнес в началото на 80-те години като член на Борда на директорите. Тя бързо се издига в йерархията и става един от топ мениджърите на компанията, играейки ключова роля в развитието и разширяването на глобалните операции на фирмата. В наши дни Жаклин е съсобственик на компанията за бонбони “Mars”, заедно със своите братя и сестри Джон Марс и Форест Марс младши.

Марс се присъединява към компанията като президент на групата за хранителни продукти през 1982 г. и остава активна в бизнеса до пенсионирането си през 2001 г. През юни 2019 г. списание “Форбс” я обявява за най-богатия жител на Вирджиния, с приблизително състояние от $28.1 млрд.

Състояние

Жаклин Марс прекарва повече от две десетилетия, допринасяйки за растежа на компанията, основана от своя дядо и оставяйки незаличима следа в глобалната му стратегия. Има състояние от $42.6 млрд., с което се нарежда на четвърто място в класацията на най-богатите жени в света. Тя притежава 30% в дялове от “Mars Incorporated”, стояща зад сладкарската империя.

Снимка: Getty Images / iStock

Личен живот

Жаклин избягва общественото внимание, подобно на своите братя. За нея е известно, че е имала два брака. През 1961 г. среща първия си съпруг Дейвид Баджър, с който има три деца - две дъщери - Александра и Криста, както и син - Стивън. Двойката остава заедно до 1984 г., когато се развежда.

През 1986 г. Марс се омъжва за Харълд Фогъл, с който живее в Бедминстър, щата Ню Джърси. Те обаче остават заедно само осем години (б.а. - до 1994 г.).

Катастрофа

На 4 октомври 2013 г., на 74-годишна възраст, Марс участва в автомобилна катастрофа, която се е случила близо до дома й в град Плейс, в Северна Каролина. Нейното превозно средство пресича централната линия на магистралата и блъска миниван “Chrysler”, превозващ шестима пътници. Единият от тях загива на място, а бременна жена прави спонтанен аборт. Жаклин е обвинена в безразсъдно шофиране. След катастрофата тя разказва на свидетел, че е заспала на волана. Впоследствие, Марс се признава за виновна по обвинението за безразсъдно шофиране.

Снимка: Getty Images / iStock

Филантропия

Тази 85-годишна дама е член на Борда на директорите на Вашингтонската национална опера, както и на Националната спортна библиотека и Музея за изящни изкуства. Марс също участва в Националния консултативен съвет на “Journey through Hallowed Ground”. Това е фондация, която популяризира американското наследство в региона, простиращ се от Гетисбърг, щата Пенсилвания до Монтичело и домът на Томас Джеферсън, който се намира точно извън Шарлотсвил, щата Вирджиния.

Марс е и рутинен донор на Лигата на гласоподавателите за опазване на природата. Тя също така дарява средства на Националния музей на въздухоплаването и космоса, както и на Обществото за сценични изкуства във Вашингтон. Тя получава награда за наследство, предоставена от Фондацията за националните архиви.

Снимка: Getty Images / iStock

През 2021 г. Жаклин прави дарение от $1.25 млн., за да помогне за съхраняването на „Angles Unawares“ - скулптура на Тимъти Шмалц, в Католическия университет на Америка.

Хобита

Освен страстта си към конете и конната общност, Марс се интересува и от опазване и устойчиво земеделие. Тя притежава органична ферма от 2.4 км., разположена във Вирджиния, която е защитена от поземлен тръст. Тази ферма й дава възможност да подкрепя ценностите си и да популяризира устойчиви земеделски практики.

Награди

През 2021 г. Жаклин Марс, която е виден поддръжник на състезанията, получава престижната награда за цялостен принос на президента на USEA (б.а. - асоциация с нестопанска цел по конен спорт) като признание за нейния забележителен принос към спорта.

Снимка: Getty Images / iStock

Преди това г-жа Марс е удостоена с въвеждане в Залата на славата на USEA през 2015 г., както и с наградата за отличен попечител на фондация “USET”, носеща името на Ричард Брус Дюшосоа, през 2017 г. Това е признание за нейната изключителна ангажираност и отдаденост към конния спорт.

