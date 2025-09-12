Джулия Кох - дамата, която се е посветила на децата и семейството си

Тази американска наследница обича да помага на другите

Казват, че птичката каца веднъж на рамото и човек трябва да уцели момента, за да я хване. Явно този миг е успяла да познае Джулия Кох.

Тази дама среща своя избраник през 1991 г., като двамата остават заедно до 2019 г. След това тя сама се справя със семейното наследство, което я поставя в топ 3 на най-богатите жени в света. Ето как стига дотам.

Снимка: Getty Images / iStock

Началото

Джулия Маргарет Флешър е родена на 12 април 1962 г. в Де Мойн, щата Айова. Семейството й произхожда от фермерски род, но когато се ражда, родителите й Маргарет и Фредерик Флешър, притежават мебелен магазин, който носи името “Flesher's”. Тя прекарва ранното си детство в Индианола, след което, когато е на осем години, се премества заедно с близките си в Конуей, Арканзас, където родителите й откриват магазин за дрехи - “Peggy Frederic's”, който тя смята за "красив". До 1998 г. майка й все още живее в Конуей, но баща й се е върнал в Индианола.

Образование

След като завършва университета в Централен Арканзас и работи като модел, Флешър се премества в Ню Йорк през 1984 г., където става асистент на модния дизайнер Адолфо и прави монтажи за Нанси Рейгън.

Личен живот

Джулия среща бъдещия си съпруг Дейвид Кох, който е американски бизнесмен, на среща на сляпо през януари 1991 г., въпреки че не продължават да се срещат по това време. По-късно тя описва реакцията си така: „Радвам се, че срещнах този мъж, защото сега знам, че никога не искам да излизам с него“.

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки това, двамата се срещат отново на парти по-късно същата година и започват да излизат. Тя спира да работи през 1993 г. Двамата с Дейвид сключват брак през май 1996 г. в къщата му на “Медоу Лейн” в Саутхемптън.

През декември 1997 г. Джулия Кох прави това, което в-к “New York Times" нарича нейния "дебют в обществото на Ню Йорк" на Met Gala. Тогава тя е съпредседател на галата същата година, заедно с Ана Уинтър и Патрик Маккарти. Последният казва, че тя е „един от онези хора, които се появяват в Ню Йорк на всеки няколко години... тя е красива, обича модата, знае как да се забавлява, омъжена е за изключително богат мъж. "

Имоти

Джулия и Дейвид Кох прекарват няколко години в апартамент на “1040 Fifth Avenue”, но през 2004 г. се преместват в 18-стаен друг такъв на “740 Park Avenue”. Според американските медии, Дейвид Кох е закупил имота за около $17 млн. от японското правителство, което преди това го е използвало за настаняване на постоянния си представител в ООН. През 2018 г. двойката придобави и градска къща с осем спални в Манхатън от инвеститора Джоузеф Четрит за $40.2 млн.

Снимка: Getty Images / iStock

Богатство

Тази 62-годишна американка се превръща в третата най-богата дама в света, според списание “Форбс”, със състояние от $74.2 млрд. Това става факт през 2019 г., когато съпругът й Дейвид си отива от този свят. Тя и нейните три деца - Дейвид младши, Мери Джулия и Джон Марк наследяват 42% от “Koch Industries. Това е конгломерат с интереси в енергетиката, химикалите и производството, както и втората най-голяма частна компания в САЩ.

Филантропия

Джулия е президент на фондацията на “Дейвид Х. Кох”, която е дала над $200 млн. за каузи, свързани с науката и медицинските изследвания, образованието и изкуствата към 2022 г. Между 2007 г. и 2017 г. Кох и нейният съпруг са дарили средно по $63 млн. годишно, включително дарения за изкуството и медицинските изследвания.

Снимка: Getty Images / iStock

След смъртта на съпруга си тя се разделя с $10 млн. в полза на медицинския център “Маунт Синай” и $10 млн. в полза на детската болница в Станфорд. Целта е изследване на хранителните алергии.

Институтът “Кох” за интегративни изследвания на рака допринася достатъчно в областта на научните изследвания и разработките. Пример - прецизна медицина, нано-базирани лекарства, метастази и др. Институтът допринася и за изследванията на COVID-19 и иновациите в лечението на пациенти.

Начин на живот

Снимка: Getty Images / iStock

Самата Джулия вярва че „Нямам приятели, нито врагове, просто непознати с няколко спомена.”. Кох предпочита да пази личния си живот за себе си. Наследницата не търси публично внимание и вярва, че трябва да се посвети на семейството си и на изкуството.

