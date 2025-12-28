BGN → EUR
Недвижими имоти Какви имоти притежаваше Брижит Бардо и кой ще ги наследи?

bTV Бизнес екип

Нетното състояние на актрисата е около 50 млн. долара

Легендарната френска актриса Брижит Бардо си отиде на 91-годишна възраст, съобщават световните медии. Родена на 28 септември 1934 г. в Париж, тя се утвърди не само като актриса и модел, но и като културна икона, чието влияние далеч надхвърли границите на киното. Тя се смята за пример за цяло поколение и благодарение на кариерата си, Бардо оставя след себе си впечатляващо наследство. По данни на Celebrity Net Worth състоянието ѝ се оценява на около 50 милиона долара, като освен това тя притежава и редица луксозни имоти ето кои са те.

Снимка: Getty Images

La Madrague (Сен Тропе)

La Madrague е легендарният дом на Брижит Бардо в Сен Тропе, където тя живее от десетилетия. Това е стара рибарска къща, преобразена в уютна вила с големи прозорци към морето, бели стени, дървени греди и богата колекция от книги и картини. Атмосферата е артистична и лична пространство, изпълнено с естествена светлина, уединение и духа на Южна Франция. Тази къща рядко се продава, тъй като Бардо не желае да я продава и според експерти днес стойността ѝ се оценява приблизително между 40 и 60 милиона евро.

Le Castelet (близо до Кан)

Le Castelet е историческо имение от 13 век край Кан, което Бардо използвала като лятна резиденция след развода си с Роже Вадим в края на 50-те години. То представлява разкошна провинциална вила с каменни стени и модерни удобства. Днес имотът е обявен за продажба на пазара и цените според различни обяви са в диапазона около 5.9 6.5 милиона евро.

Кои са наследниците на актрисата? 

Брижит Бардо има един син Николас-Жак Шарие, от брака си с актьора Жак Шарие. По силата на френското законодателство именно той е основният и най-вероятен законен наследник на нейното лично имущество, включително недвижими имоти, ако не съществува завещание с други конкретни разпоредби. Затова повечето активи, които Бардо притежава лично, по правило биха преминали към него. 

Снимка: Getty Images

Възможна роля в наследството има и нейният съпруг Бернар д’Ормал, за когото Бардо е омъжена от 1992 г. Съгласно френското наследствено право, съпругът може да има право на дял от имуществото, особено при липса на завещание. Въпреки това, дори и в този случай, синът остава основният наследник, а правата на съпруга обикновено са ограничени до определена част от наследството. 

Особен случай е емблематичният имот La Madrague в Сен Тропе. През 1991 г. Брижит Бардо дарява къщата на Fondation Brigitte Bardot нейната фондация за защита на животните. Това означава, че La Madrague не подлежи на традиционно наследяване, тъй като вече е собственост на фондацията и ще бъде управлявана или запазена съгласно нейния устав. Останалите имоти, които не са дарени, по правило се наследяват от законните ѝ наследници, най-вече от сина ѝ.

