Рафаела Апонте-Диамант - дамата, която владее корабния бизнес

В света на богатите има жени, които наистина разбират от бизнес и знаят как да използват това

В света на богатите има жени, които наистина разбират от бизнес и знаят как да използват способностите си, за да трупат пари. Такава е и Рафаела Апонте-Диамант.

Пътят й започва в Израел, за да достигне до Женева и корабното дело. Ето коя е тя:

Началото

Рафаела се появява на този свят на 26 март 1945 г. в Хайфа, Израел. Като дете тя и родителите й се преместват в Швейцария. В Женева баща й се занимава с банково дело. Именно там тя израства и получава образованието си.

Семейство

Рафаела се запознава със своя съпруг Джанлуиджи Апонте, който е италиански бизнесмен, през 1969 г. на борда на луксозния кораб “Неапол Капри”, чийто капитан е Апонте. Година по-късно той събира $280 000 млн. и основава компанията “Mediterranean Shipping”, която представлява международна корабна линия, занимаваща се с товарни и круизни превози.

Апорте дори кръщава втория си кораб на своята съпруга, за която се венчава през 1970 г.

Двойката има син и дъщеря. Диего Апонте е президент на фирмата и бивш главен изпълнителен директор (б.а. - в периода от 2014 до 2019 г.), докато Алекса Апонте Ваго е финансов директор на “Mediterranean Shipping Company”.

Кариера

Рафаела започва кариерата си в корабната индустрия през 70-те години на миналия век. Преминава през различни компании преди да се озове в “Mediterranean Shipping Company” през 1980 г. Тя бързо се издига в йерархията и става главен изпълнителен директор на компанията през 1994 г. Под нейно ръководство “MSC” се превръща в най-голямата корабна фирма в света.

Компанията

През 1978 г. фирмата мести своето седалище в Женева. “MSC” изгражда мрежа от 524 офиса в 155 страни и разполага с над 100 000 служители. Корабната й линия плава по повече от 215 търговски маршрута, спирайки в над 500 пристанища. Към ноември 2023 г. “MSC” управлява над 790 контейнеровоза с капацитет на прием от 5 505 417 20-футови еквивалентни единици.

Основни постижения

Апонте-Диамант е изключително успешна бизнесдама. 79-годишната италианка с израелски корени е призната от редица организации, както и от авторитетното списание “Форбс”, поставяйки я сред най-богатите хора в света. Освен това, тя е наградена с Ордена за заслуги към италианската република (б.а. - най-високото отличие, присъждано на Ботуша към чуждестранен гражданин).

Освен това, Рафаела има още приз за Личност на годината в списъка на “Lloyd's Global Shipping” през 2017 г. и такъв от компанията “Seatrade” от 2016 г. В добавка, си спечелва и награда за цялостен принос от “Lloyd's List Women in Shipping” през 2015 г.

Богатство

Рафаела Апонте-Диамант определено обича лукса и го заслужава. Тази дама се нарежда на пета позиция в списъка на “Форбс” за жените-милиардери, като състоянието й към днешна дата се измерва до $37.7 млрд. Всичко това се дължи на факта, че има в активите си 50% от акциите на “Mediterranean Shipping Company”.

Личен живот и и наследство

Рафаела пази ревностно личния си живот, като се появява със съпруга си в публичното пространство изключително рядко. Известна е със своята благотворителност и с това, че е дарила милиони на различни организации. Апонте-Диамант е яростен защитник на правата на жените, като освен това се обявява против дискриминацията по полов признак в корабоплаването.

Любопитни факти

Ето няколко интересни факта за Рафаела:

- Владее пет езика - италиански, английски, френски, немски и иврит;

- Те е лицензиран пилот на хеликоптер;

- Тя е покровителка на изкуството и е дарила милиони долари на музеи и културни институции;

- Член е на Борда на директорите на няколко компании, включително MSC, UBS и Credit Suisse;

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN