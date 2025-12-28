Топ 5 факта за хотелите, които не знаете

Кой е най-скъпата хотелска стая в света?

Хотелиерската индустрия е важна част от световната икономика, като непрекъснато се развива, за да отговори на нуждите на пътуващите и да се адаптира към новите тенденции. Макар че може да изглежда като познат бизнес, има много интересни факти за хотелите, които може би не знаете.

Снимка: iStock

1. Първият хотел е построен в Япония

Знаете ли, че първият регистриран хотел е построен в Япония? Нишияма Онсен Кейункан, основан през 705 г. сл. Хр., носи титлата най-старият хотел в света. Управлява се от едно и също семейство в продължение на над 50 поколения и все още работи днес.

2. Хотелиерската индустрия струва над 600 милиарда долара

Хотелиерската индустрия е значителен фактор за световната икономика, генерирайки милиарди долари приходи всяка година. Според последните доклади, световната хотелиерска индустрия е била оценена на над 600 милиарда долара през 2024 г. С продължаващия растеж на пътуванията и туризма се очаква хотелите да останат ключов играч в световната икономика.

3. Над 50 милиона хотелски стаи по целия свят

В целия свят има над 50 милиона хотелски стаи, вариращи от бюджетни места за настаняване до луксозни курорти. Огромният брой налични стаи прави хотелите основна сила в световната хотелиерска индустрия, обслужвайки голямо разнообразие от пътници с различни нужди и предпочитания, пише Placement International.

4. Най-дългият престой в хотел, регистриран някога

Най-дългият престой в хотел, регистриран някога, е продължил 67 години. Мъж на име Жан льо Бон се настанява в Гранд хотел в Париж през 1957 г. и остава там до смъртта си през 2024 г. Това невероятно постижение подчертава трайната сила и значение на хотелите като дългосрочни жилища.

Снимка: https://www.cieldubai.com/

5. Най-скъпата хотелска стая в света

Ако търсите начин да се поглезите, апартаментът Royal Penthouse в хотел President Wilson в Женева, Швейцария, е най-скъпата хотелска стая в света. На цена над 100 000 долара на вечер, той предлага несравним лукс, включително панорамна гледка към Женевското езеро и Швейцарските Алпи, както и персонал, който ще се погрижи за всяка ваша нужда.

6. Хотелите датират от Древен Рим

Хотелите са неразделна част от обществото от векове, като историята им датира от Древна Гърция и Рим. Първите истински хотели, каквито ги познаваме днес, започват да се появяват през 18 век. Оттогава индустрията се развива, прераства в глобален бизнес и се адаптира към променящите се нужди на пътуващите.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN