120 евро за шоколад на Louis Vuitton? Вижте новата празнична колекция

Louis Vuitton представя нова серия гурме творения за празничния сезон, създадена от Maxime Frédéric, наскоро избран за най-добър сладкар в света за 2025 година. Колекцията съчетава сложна сладкарска техника с артистична визия, като превръща празничните десерти в изтънчено изживяване за ценителите на шоколада и луксозния дизайн.
Централният елемент на колекцията е Коледната чанта Vivienne Ski. Десертът предлага нов прочит на емблематичната икона на Louis Vuitton чрез комбинация от тъмен и бял шоколад и слоеве лешник. Vivienne Ski съчетава сложна текстура, игривост и лукс, превръщайки се в ядливо произведение на изкуството.
Колекцията включва още шоколадови коледни елхи, всяка със собствен характер и уникален вкус, и куфарчето Signature Coffret. Coffret съдържа осем различни шоколада, подредени в миниатюрно куфарче, вдъхновено от класическите сандъци на Louis Vuitton. Тези предложения демонстрират умението на Frédéric да съчетава майсторство, дизайн и празнична концепция в едно.
Новите гурме творения ще бъдат налични от 11 ноември 2025 година в Le Chocolat Maxime Frédéric в Louis Vuitton Marina Bay Sands. Колекцията комбинира висше сладкарство, празнична естетика и луксозно преживяване за ценителите на шоколада и дизайнерските марки. Цената все още не е ясна, но може да варира.
В официалния сайт на Le Chocolat Maxime Frédéric може да намерите различни видове гурме шоколад. Ценита са различни в зависимост от грамажа и количеството. Сред другите артикули са Mini Vivienne Box, селекция от шест ръчно изработени шоколада с млечен и тъмен шоколад, карамел и пралина, с цена 35 евро за 78 грама, както и Three Drawer Chest, триетажна кутия с разнообразие от шоколадови барове, бонбони и лешници, леко покрити с шоколад, на цена 120 евро за 385 грама.
Може да си поръчате и шоколадово барче на Louis Vuitton, което е на цена от 18 евро за 45 грама.
