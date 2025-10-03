Горчи ли шоколадът? Вторият най-голям производител на какао вдига цената

Новата ставка ще влезе в сила днес

Правителството на Гана е вторият по големина производител на какао в света след Кот д’Ивоар. Днес те обявиха, че увеличават цената на какаото с 12,3%, плащана на производителите за сезон 2025/26, предаде Франс прес, цитирано от БТА.

Какви са причините за вдигането цените?

Повишаването на световните цени и усилията за подобряване на жизнения стандарт на фермерите са посочени като причини за увеличението.

Цената, плащана на производителите, ще се увеличи от 3228,75 седи (218,91 евро) на 3625 седи (245,78 евро) за чувал от 64 кг или 58 000 седи на тон (3932,48 евро и 3,92 евро на килограм), заяви Касиел Ато Форсън, министър на финансите на страната.

Новата ставка ще влезе в сила днес уточнява АФП.

"Това увеличение от приблизително 400 седи на чувал отразява постоянния ангажимент на правителството да гарантира, че фермерите получават справедливо възнаграждение за тяхната работа", заяви Форсън пред журналисти.

В Гана секторът на какаото е силно регулиран, а фермерите са задължени да продават продукцията си на секторния регулатор на страната "Кокобод" (Cocobod), който определя цените.

Въпреки това някои производители предпочитат да изнасят контрабандно какаовите зърна, за да се възползват от по-високи цени.

Износ на Гана

Какаото е третият по големина източник на приходи от износ на Гана след златото и петрола, но много фермери се оплакват, че официалните цени не кореспондират с нарастването на цената на световните пазари.

Касиел Ато Форсън добави, че ще продължат програмите за подпомагане на фермерите, включително безплатното раздаване на торове, пестициди и пръскачки, както и нова програма за стипендии за децата на производителите на какао от началото на учебната 2026/27 година.

През август правителството вече беше увеличило цената на какаото от фермите с 62,58 на сто, като я беше определило на 51 660 седи на тон (3502,62 евро).

Световните цени на какаото

Световните цени на какаото поскъпнаха рязко миналата година, достигайки 12 500 долара за тон през декември, до голяма степен заради лошата реколта в Кот д’Ивоар и Гана, но през 2025 г. те спаднаха и в момента се колебаят около 7000 долара за тон.

Ден по-рано властите в Кот д’Ивоар определиха рекордна цена от 2800 западноафрикански франка (4,26 евро) за килограм за основната реколта.

Секторът на какаото представлява приблизително 10 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на Гана и е силно зависим от малките земеделски производители. Той осигурява прехраната на около един милион души от общо 33-те милиона жители на западноафриканската държава.

