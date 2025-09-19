Най-известната компания за шоколадови изделия ще инвестира 1 млрд. евро в ЕС

Каква е целта на инвестицията?

Световният лидер в производство на шоколадови изделия и снаксове - Mars, обяви план за инвестиция от 1 млрд. евро в операциите си в Европейския съюз до края на 2026 г. Това става ясно от прессъобщение, качено на официалният уебсайт на компанията.

Целта е да се засилят производствените възможности, иновациите и устойчивото развитие в региона и да се повиши неговата икономическа устойчивост.

Компанията вече е инвестирала над 1,5 млрд. евро в производството си в ЕС през последните пет години, модернизирайки заводите си, увеличавайки производствения капацитет и ускорявайки усилията за декарбонизация на веригата си на стойност.

Mars, Inc. управлява 24 фабрики в 10 държави от ЕС и дава работа на 25 000 души. 85% от продуктите на компанията, продавани в ЕС, се произвеждат локално, а регионът е ключов износен център за над 100 международни пазара.

Основни акценти от инвестиционните планове на Mars, Inc. в ЕС:

Модернизация на производството според потребителските нужди: Mars, Inc. инвестира сериозно в модернизиране на заводите си в ЕС – с цел по-висока ефективност, качество и иновации. Между 2023 и 2027 г. компанията инвестира около 250 млн. евро в шоколадовата си фабрика в Яншувек, Полша, с цел въвеждане на модерна автоматизация и увеличение на капацитета с 63%.

Декарбонизация и устойчивост: От 2015 г. насам Mars, Inc. е намалила глобалните си емисии от парникови газове (в обхватите 1, 2 и 3) с над 16%, на фона на 69% ръст на бизнеса. За да продължи разделянето на растежа от емисиите, компанията прилага екологични инициативи по цялата си верига на стойност.

Засилване на местните партньорства и икономики: Mars, Inc. традиционно работи с местни фермери, доставчици и технологични компании, с което стимулира местните икономики и подкрепя общностите. Например през 2025 г. компанията обяви инвестиция от над 100 млн. евро за модернизация и дигитализация на индустриалните си обекти във Франция, което ще създаде работни места и ще ускори прехода към нетни нулеви емисии.

