На тези две места може да наемете хотелска стая, направена от шоколад

Ето къде са те

Едва ли съществува цял хотел от шоколад, но в Белгия може да наемете хотелска стая, изцяло изработена от шоколад. The Chocolate Suites в Брюж предлага шоколадово изживяване с тематични стаи и декор, имитиращи шоколад. Докато някои източници го наричат ​​The Chocolate Hotel, по-точното име изглежда е The Chocolate Suites, къща за гости, вдъхновена от сладкия свят на шоколада.

Декор с шоколадова тема

Стаите са декорирани с уникални дизайни, които напомнят за шоколадова тема, като например „Розовата шоколадова стая на Умпа Лумпа“. Хотелът се намира в сърцето на Брюж, град, известен с шоколада си. Гостите могат да очакват комфортни стаи с модерни удобства като телевизори с плосък екран и безплатен Wi-Fi. Цената на една такава стая върви ощоло 200 лева на вечер.

Внимателните детайли, като например безплатни шоколадови бонбони, подсилват шоколадовата тема.

Една още по-шоколадена възможност

През зимата в Абърдийншър, The Chocolat Retreat by Hotel Chocolat отваря вратите си за шоколадови стаи само за ограничен период от време (докато времето е достатъчно хладно, за да не се разтопи).

По време на престоя си ще се насладите на върховете на шоколадовия лукс. По време на престоя си ще се насладите на луксозни самостоятелни бани с вани, изработени с тройно темпериран шоколад, за разкошен блясък и супер здрава структура.

Иновативно е и спалното бельо, то е изработено от коприна, напоена с какао, за (буквално) най-сладките сънища. В хотела има и шоколадови спа процедури, при които ще бъдете покрити от глава до пети с разтопен шоколад и какаово масло.

Има едно основно правило, което посетителите на това шоколадово царство трябва да спазват, а то е - без облизване на мебелите или стените. Освен това в стаите не се допускат сешоари или нагревателни инструменти, за да се ограничи рискът гостите случайно да разтопят мебелите.

