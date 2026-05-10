Какво е работила Кейт Мидълтън преди да влезе в кралското семейство?

Кейт Мидълтън и принц Уилям се омъжват на 29 април 2011 г.

Днес Кейт Мидълтън е една от най-разпознаваемите жени в света – бъдеща кралица, лице на британската монархия и символ на елегантност за милиони хора. Преди живота в дворците, официалните визити и кралските ангажименти обаче, съпругата на принц Уилям е водила съвсем обикновен живот и е имала напълно нормална работа.

Преди сватбата си с Уилям през 2011 г. Кейт работи като помощник на яхти, сервитьорка, моден консултант и мениджър проекти в бизнеса на семейството си. Години преди да стане принцеса на Уелс, тя сама изкарва парите си и трупа професионален опит далеч от кралския блясък.

Тежка работа на яхтено пристанище

Една от първите работи на Кейт е физически доста натоварваща. През лятото преди да започне обучението си в университета „Сейнт Андрюс“ тя прекарва четири месеца в яхтеното пристанище Ocean Village Marina в Саутхемптън.

Според биографичната книга Kate: The Future Queen младата Кейт работи до 11 часа дневно като помощник на яхти срещу около 75 долара на ден. Нейни колеги по-късно я описват като спокойна, дисциплинирана и изключително земна.

„Това беше тежка физическа работа, но Кейт никога не се оплакваше“, разказва неин бивш колега.

Кратък период като сервитьорка

По време на следването си в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия – мястото, където се запознава и влюбва в принц Уилям – Кейт работи за кратко и като сервитьорка, за да изкарва допълнителни доходи.

Години по-късно тя сама признава пред BBC, че не е била особено добра в тази работа.

„Бях ужасна“, шегува се тя в разговор с водещата Мери Бери.

Любопитен детайл е, че този период от живота ѝ дори намира място в сериала The Crown, където Кейт е показана като сервитьорка, наблюдаваща принц Уилям през прозореца на ресторант.

Работа в модната индустрия

След като завършва история на изкуството през 2005 г., Кейт започва първата си сериозна работа в британската модна марка Jigsaw.

Тя работи като консултант, прекарвайки няколко дни седмично в офиса на компанията в Лондон.

Основателката на бранда Бел Робинсън по-късно я описва като „изключително зряла за възрастта си“ и подчертава, че никога не се е държала като привилегирован човек.

„На обяд сядаше при всички останали – от шофьорите до служителите в счетоводството. Не се държеше високомерно“, разказва Робинсън.

Семейният бизнес и подготовката за кралския живот

През 2007 г. Кейт напуска Jigsaw и започва работа в семейната компания Party Pieces – бизнес за парти артикули, създаден от майка ѝ Карол Мидълтън.

Там тя работи като мениджър проекти и се занимава с маркетинг, организиране на фотосесии, търговски изложения и изготвяне на каталози.

Според близки до семейството именно този период помага на Кейт да развие организационните и комуникационните умения, с които по-късно се справя с публичните си кралски ангажименти.

След годежа си с принц Уилям през 2010 г. тя напуска компанията, за да се подготви за новия си живот като част от британското кралско семейство.

