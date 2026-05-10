Какво е работила Кейт Мидълтън преди да влезе в кралското семейство?

bTV Бизнес екип

Кейт Мидълтън и принц Уилям се омъжват на 29 април 2011 г.

Днес Кейт Мидълтън е една от най-разпознаваемите жени в света – бъдеща кралица, лице на британската монархия и символ на елегантност за милиони хора. Преди живота в дворците, официалните визити и кралските ангажименти обаче, съпругата на принц Уилям е водила съвсем обикновен живот и е имала напълно нормална работа.

Преди сватбата си с Уилям през 2011 г. Кейт работи като помощник на яхти, сервитьорка, моден консултант и мениджър проекти в бизнеса на семейството си. Години преди да стане принцеса на Уелс, тя сама изкарва парите си и трупа професионален опит далеч от кралския блясък.

Тежка работа на яхтено пристанище

Една от първите работи на Кейт е физически доста натоварваща. През лятото преди да започне обучението си в университета „Сейнт Андрюс“ тя прекарва четири месеца в яхтеното пристанище Ocean Village Marina в Саутхемптън.

Според биографичната книга Kate: The Future Queen младата Кейт работи до 11 часа дневно като помощник на яхти срещу около 75 долара на ден. Нейни колеги по-късно я описват като спокойна, дисциплинирана и изключително земна.

„Това беше тежка физическа работа, но Кейт никога не се оплакваше“, разказва неин бивш колега.

Кратък период като сервитьорка

По време на следването си в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия – мястото, където се запознава и влюбва в принц Уилям – Кейт работи за кратко и като сервитьорка, за да изкарва допълнителни доходи.

Години по-късно тя сама признава пред BBC, че не е била особено добра в тази работа.

„Бях ужасна“, шегува се тя в разговор с водещата Мери Бери.

Любопитен детайл е, че този период от живота ѝ дори намира място в сериала The Crown, където Кейт е показана като сервитьорка, наблюдаваща принц Уилям през прозореца на ресторант.

Работа в модната индустрия

След като завършва история на изкуството през 2005 г., Кейт започва първата си сериозна работа в британската модна марка Jigsaw.

Тя работи като консултант, прекарвайки няколко дни седмично в офиса на компанията в Лондон.

Основателката на бранда Бел Робинсън по-късно я описва като „изключително зряла за възрастта си“ и подчертава, че никога не се е държала като привилегирован човек.

„На обяд сядаше при всички останали – от шофьорите до служителите в счетоводството. Не се държеше високомерно“, разказва Робинсън.

Семейният бизнес и подготовката за кралския живот

През 2007 г. Кейт напуска Jigsaw и започва работа в семейната компания Party Pieces – бизнес за парти артикули, създаден от майка ѝ Карол Мидълтън.

Там тя работи като мениджър проекти и се занимава с маркетинг, организиране на фотосесии, търговски изложения и изготвяне на каталози.

Според близки до семейството именно този период помага на Кейт да развие организационните и комуникационните умения, с които по-късно се справя с публичните си кралски ангажименти.

След годежа си с принц Уилям през 2010 г. тя напуска компанията, за да се подготви за новия си живот като част от британското кралско семейство.

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Кои са рекордите на Карлос Насар?

