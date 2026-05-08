Предлагат да се обособи нов квартал в София с име "Райна Княгиня"

Ето обхватът на новия комплекс

Гергин Борисов - общински съветник от "Спаси София" - е предложил територията на бившия жп завод до Централна гара да се именува като жилищен комплекс "Райна Княгиня". Обхватът на този нов комплекс е между надлез "Надежда", железопътния ареал на Централна гара, ул. "Каменоделска" и бул. "История Славянобългарска", съобщават от партията.



Там вече се строят 12 сгради с капацитет от хиляди обитатели, а 4 от тях вече са в напреднал етап на завършване и собствениците на жилищата в тях всеки момент ще трябва да подават заявления за издаване на постоянен адрес.



"Първоначално предложеното от строителя име "Капитол Резидънс" не съответства на именната структура и традиции на Столична община и ако именуваме само неговия комплекс, ще имаме същия проблем със следващия строеж", коментира Борисов.

От "Спаси София" подчертават, че осигуряването на адекватна адресна регистрация за жителите в трансформиращите се индустриални зони трябва да се решава именно с подобни мерки.



Според партията, цитирана от БНР, създаването на ясно обособени квартали за всички индустриални зони, в които се появява жилищно строителство, е ключово както за административното обслужване на гражданите, така и за изграждането на устойчива градска идентичност.



Борисов обясни, че четирите завършени сгради зад гарата използват един общ административен адрес – бул. "История Славянобългарска“ №5Д, което означава, че адресите на отделните жилища ще съдържат множество индекси. "Това е не само объркващо за гражданите, но и неустойчиво за администрацията. Именуването на цялата територия като жилищен комплекс осигурява предвидимост за следващите строители", обясни още той.

Предложението новият жилищен комплекс да носи името "Райна Княгиня" е мотивирано от два интригуващи исторически факта - през 30-те години съседният кв. "Орландовци" се е казвал за кратко кв. "Райна Княгиня".

Освен това къщата, в която революционерката е живяла до края на дните си, се намира в същия район на столицата - в ж.к. "Банишора" от другата страна на жп линиите.



"Така не само възстановяваме едно забравено наименование, но и почитаме една от значимите жени в българската история", заяви Борисов и припомни, че това ще е вторият квартал в София, кръстен на жена след ж.к. "Надежда" - кръстен на княгиня Надежда - най-малката сестра на Цар Борис III.

