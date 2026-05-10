1 USD
1.1761 BGN
Петрол
100.49 $/барел
Bitcoin
$80,813.1
Джорджина Родригес беше сннимана с ултра рядка чанта Hermès за 90 000 долара

Джорджина Родригес беше сннимана с ултра рядка чанта Hermès за 90 000 долара

bTV Бизнес екип

„Quiet luxury“ е тенденция, която през последните години доминира високия сегмент на модата

В света на ултралукса най-силните послания рядко се изговарят директно. Те се носят тихо - в текстурата на рядка кожа, в дискретния блясък на полиран метал и в начина, по който един аксесоар успява да доминира вниманието без демонстративност. Именно такъв беше ефектът от появата на Джорджина Родригес по улиците на Нюю Йорк, където чанта на Hermès, оценявана на около 90 000 долара, се превърна в символ на съвременната култура на ексклузивността.

Шумът на трафика, камерите и непрекъснатото движение на Манхатън остават на заден план в момента, в който фокусът се насочва към един детайл - чантата, носена с привидна лекота. Вместо агресивна демонстрация на богатство, визията изгражда усещане за „quiet luxury“ - тенденция, която през последните години доминира високия сегмент на модата. Това е естетика, в която стойността не се доказва чрез видими лога, а чрез разпознаваемост сред ограничен кръг хора. Именно тук Hermès остава ненадминат пример за марка, превърнала дискретността в икономически модел.

Стойността на подобен аксесоар не се определя единствено от материалите. В екосистемата на Hermès покупката е свързана с достъп, история и дългосрочни отношения с бранда. Част от най-желаните модели не могат просто да бъдат поръчани - те се предлагат на внимателно подбрани клиенти след години изграждане на потребителска история, пише The trillionaire life.

Така продуктът се превръща в своеобразен филтър за принадлежност към определен социален и финансов кръг. Недостигът не е страничен ефект, а внимателно управлявана стратегия, която поддържа висока стойност и постоянен интерес.

В основата на култовия статус на Hermès стои производствен процес, който трудно може да бъде мащабиран индустриално. Всеки бод се поставя ръчно, а подборът на материали преминава през строги критерии за текстура, устойчивост и визуална последователност. Редките кожи, ръчната обработка и лимитираното производство превръщат чантата не просто в моден аксесоар, а в колекционерски обект. Именно тази комбинация между майсторска изработка и ограничена наличност позволява на някои модели да увеличават стойността си с времето - феномен, който все по-често привлича инвеститори, а не само модни потребители.

Пазарът на ултраредки чанти постепенно започва да функционира по логиката на изкуството и часовникарството. Колекционери и инвеститори разглеждат лимитираните модели като активи с потенциал за дългосрочно поскъпване, особено когато става дума за редки комбинации от кожа, цвят или хардуер.

На вторичния пазар определящи фактори стават не само състоянието на продукта, но и неговият произход, публична история и видимост. В този контекст появата на Джорджина с конкретен модел автоматично увеличава вниманието към него и може да повлияе на цените в resale сегмента почти мигновено.

В ерата на социалните мрежи публичната поява на знаменитост има далеч по-голяма тежест от традиционната рекламна кампания. Една снимка, заснета на улица в Манхатън, може да промени търсенето на конкретен модел в глобален мащаб само за часове.

Точно това превръща знаменитостите в ключов механизъм за формиране на пазарна динамика в луксозния сектор. Видимостта вече не е просто част от PR стратегията — тя е инструмент за управление на желанието.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

