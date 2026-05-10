Къде да гледате слънчевото затъмнението през август 2026 г.?

На 12 август хората, които се намират по пътя на пълното слънчево затъмнение, ще бъдат потопени в тъмнина за период до около две минути. Събитието е планирано за тази дата и ще може да се наблюдава в части от Гренландия, Исландия и Испания. Градовете и селата, разположени в зоната на пълното затъмнение, ще изпитат пълен мрак за кратко време, което превръща явлението в изключително впечатляващо небесно зрелище, което си заслужава да бъде посетено, предава Еuronews.

Много хора вече планират пътуванията си и търсят най-добрите места за наблюдение. Организират се и специални събития, а посетителите могат да изберат дали да се включат в фестивали или да наблюдават затъмнението по собствен начин. В Исландия едно от най-обсъжданите събития е рейв с участието на Бьорк във Víðistaðatún, близо до Рейкявик. Там пълното затъмнение ще продължи около една минута и четири секунди, а билетите включват специални защитни очила. Освен нея ще участват и други артисти, а след това ще има изложба в Националната галерия на Исландия.

Друго място е фестивалът на затъмнението в рибарското селище Хелисандур на полуостров Снайфелснес, където пълното затъмнение ще трае около две минути и седем секунди. Събитието ще се проведе между 11 и 15 август и ще включва музика, медитации, лекции и научни дискусии. В Испания, във Винуеса, се организира петдневен фестивал с няколко сцени и тъмнина, която ще продължи около една минута и 42 секунди точно преди залез слънце. В Майорка пък е подготвено специално пътуване с влак, трамвай и лодка, което ще завърши с наблюдение на затъмнението от морето.

За тези, които искат да наблюдават явлението самостоятелно, има множество круизни маршрути и специализирани сайтове, които показват най-добрите точки за гледане в Исландия, Гренландия и Испания. Съществуват и онлайн карти, които помагат да се избере точното място и продължителността на пълното затъмнение.

Важно е да се отбележи, че слънчевото затъмнение трябва да се наблюдава безопасно – директното гледане без защита е опасно, освен по време на самото пълно затъмнение. Използват се специални очила, отговарящи на стандарта ISO 12312-2, или алтернативни методи като проектори с малък отвор, за да се избегне увреждане на зрението.