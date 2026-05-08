Това умение е новата суперсила на пазара на труда

Ето кои хора възнаграждава новата икономика

В Древна Гърция Одисей не е запомнен като най-силния воин. Той е образът на човека с многото лица и много умения: стратег, дипломат, разказвач и лидер. Още в началото на „Одисея“ Омир го представя чрез идеята за polytropos или „многоизкусен“, „човек на многото обрати“. Неговото предимство не е било в една-единствена сила, а в способността да се адаптира, да мисли в движение и да свързва различни роли според ситуацията.

Така и за една специфична група хора честата смяна на професионалния път, въпреки че е съпътствана от несигурност, не е отклонение, а почти закономерност. Това са т.нар. многостранно развити личности: професионалисти, задвижени от силно любопитство, широк хоризонт и таланти, които трудно се побират в една-единствена професионална рамка.

За тях традиционният съвет „просто избери едно нещо и го прави цял живот“ често не работи. Понякога дори има обратен ефект и води до вътрешно напрежение, усещане за ограничение и професионално прегаряне.

Ако вашият път не е права линия, а по-скоро съзвездие от различни точки, проблемът не е, че ви липсва посока. Възможно е просто да имате нужда от друг тип карта.

Прегърнете своята идентичност и променете разказа

Първата стъпка е да спрете да гледате на разнородните си интереси като на недостатък. Вашата „суперсила“ е способността ви да правите връзки между напълно различни дисциплини - нещо, което тесните специалисти често пропускат.

Преформулирайте историята си: Когато се представяте пред нов работодател, не изброявайте просто хронология на длъжности. Разкажете история за въздействието, което сте оказали, и как опитът ви от една сфера помага за иновации в друга.

Когато се представяте пред нов работодател, не изброявайте просто хронология на длъжности. Разкажете история за въздействието, което сте оказали, и как опитът ви от една сфера помага за иновации в друга. Създайте си „файл с успехи“ (Brag File): Документирайте всяка положителна обратна връзка. В моменти на несигурност това ще ви напомня, че адаптивността ви е реална пазарна стойност.

Заложете на „натрупване на умения“ (Skill Stacking)

Вместо да се опитвате да бъдете „най-добрият в света“ в едно-единствено нещо (където конкуренцията е огромна), изградете своя собствена ниша чрез уникална комбинация от умения.

Уникалният микс: Ако съчетаете умения по програмиране с познания по психология и дизайн, вие ставате незаменим кадър за компании, разработващи потребителски интерфейси. Това се нарича skill stacking и ви прави практически неповторими.

Ако съчетаете умения по програмиране с познания по психология и дизайн, вие ставате незаменим кадър за компании, разработващи потребителски интерфейси. Това се нарича skill stacking и ви прави практически неповторими. Инвестирайте в „мета-умения“: Техническите познания остаряват бързо, но умения като критично мислене, емоционална интелигентност и разказване на истории (storytelling) са преносими и стават все по-ценни в ерата на изкуствения интелект.

Търсете „мостови роли“

Преходът към нова кариера не винаги е скок в неизвестното. Понякога е по-добре да преминете през „мостова роля“ или позиция, която съчетава стария ви опит с новата сфера.

Роли на „диспечер“: Позиции като ръководител на проекти или продуктов мениджър са идеални за многостранни личности. Те изискват координиране на различни екипи и превод на информация между различни „светове“.

Позиции като ръководител на проекти или продуктов мениджър са идеални за многостранни личности. Те изискват координиране на различни екипи и превод на информация между различни „светове“. Оптимизирайте в посока работна среда, не само заплата: Търсете култура, която цени гъвкавостта. Четиридневната работна седмица или дистанционната работа често са по-ценни от по-високото възнаграждение, защото ви осигуряват „когнитивно пространство“ за останалите ви интереси.

Подходете към кариерата си като инвеститор

Вместо да поемате сляп риск, разглеждайте кариерата си като портфолио.

Баланс на риска: Поддържайте „стабилни залози“ (основна работа, която плаща сметките) и едновременно с това развивайте „експериментални проекти“ в периферията.

Поддържайте „стабилни залози“ (основна работа, която плаща сметките) и едновременно с това развивайте „експериментални проекти“ в периферията. Търсете „повече опции“: Когато избирате нова роля, се запитайте: „Тази стъпка отваря ли повече врати в бъдеще, или ме ограничава само в един коловоз?“. Винаги избирайте пътя с най-голяма бъдеща свобода.

Управлявайте енергията, а не времето

Най-големият риск за любопитните хора е разпиляването. За да избегнете това, мислете в „сезони“.

Фокус на периоди: Вместо да правите всичко едновременно, се посветете дълбоко на една нова цел за период от 3 до 6 месеца. Оставете останалите интереси в режим „поддръжка“.

Вместо да правите всичко едновременно, се посветете дълбоко на една нова цел за период от 3 до 6 месеца. Оставете останалите интереси в режим „поддръжка“. Хобито не винаги е бизнес: Не всяка страст трябва да се превръща в кариера. Запазете някои занимания само за удоволствие, това е най-добрата превенция срещу прегаряне.

В съвременния динамичен свят линейната кариера все по-често е изключение, а не правило. Хората с многобройни интереси не са „непостоянни“, те са ранните сигнали на новата икономика, в която най-ценни ще бъдат не онези, които знаят само едно, а онези, които умеят да свързват много. Те са професионалистите от „нов тип“: способни да се адаптират, да свързват идеи и да откриват стойност там, където другите виждат само отклонение от пътя.

Автор: Д-р Мартина Георгиева - HR директор

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN