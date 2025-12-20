Ерик Тръмп е станал десет пъти по-богат, откакто баща му отново е президент

Криптовалутният възход на наследника без небостъргачи

Ерик Тръмп управлява Trump Organization вече девет години, но не притежава нито един от емблематичните недвижими имоти, с които семейният бизнес е най-известен. Вместо това той е наследил нещо, което се оказва още по-доходоносно в днешната икономика – фамилното име, превърнато в трамплин към криптоиндустрията.

През последната година Доналд Тръмп демонстрира как политическата популярност може да бъде конвертирана в лично богатство. Паралелно с това вторият му по големина син, Ерик, се утвърди като един от най-богатите наследници на действащ президент на САЩ. По оценки състоянието му достига около 400 млн. долара – повече от това на всяко друго президентско дете в съвременната история.

Криптото като двигател на богатството

Основният източник на това богатство е участието на Ерик Тръмп в American Bitcoin – компания за добив и съхранение на криптовалути. В края на септември той е притежавал 3418 биткойна на стойност около 320 млн. долара по текущи цени. Пазарната капитализация на American Bitcoin надхвърля 2 млрд. долара, което прави дела на Ерик от 7,3% приблизително 160 млн. долара.

„Имаме огромни амбиции да станем най-добрата криптокомпания на Земята“, заяви Ерик Тръмп в телевизионно интервю в началото на септември. „Работим изключително усилено – всички знаят това – и се забавляваме, докато го правим.“

American Bitcoin обаче не е единственото печелившо начинание. Делът му в World Liberty Financial – компания, основана от Доналд Тръмп заедно със синовете му Ерик, Доналд Тръмп-младши и Барън малко преди изборите миналата година – е донесъл на Ерик приблизително 135 млн. долара.

В комбинация с други нови инвестиции тези криптопроекти са увеличили нетното му състояние близо десетократно спрямо периода преди завръщането на баща му в Белия дом. Когато Forbes потърси коментар, Ерик Тръмп оспори оценките, но отказа да обясни причините.

Милиардер – макар и за кратко

Пътят към American Bitcoin започва с American Data Centers – непрозрачна компания, основана от Ерик и по-големия му брат през февруари. Само месец по-късно тя се слива с компанията за добив на биткойни Hut 8, а резултатът е създаването на American Bitcoin.

През май последва ново сливане – този път с Gryphon, борсово търгувана компания за криптодобив. Сделката приключи в началото на септември, а на 3 септември обединената структура излезе на борсата под тикера ABTC. Акциите достигнаха пик от 14,52 долара, което за кратко превърна дела на Ерик – около 68 млн. акции – в актив на стойност близо 1 млрд. долара.

Еуфорията обаче бързо утихна. Акциите затвориха деня на 8,04 долара, а по-късно спаднаха още, включително с 42% за една седмица до 2,39 долара. Ерик обясни понижението с освобождаването на частен капитал за ранни инвеститори и заяви в социалната мрежа X, че притежава всички свои акции и остава „100% ангажиран“ с компанията.

Богатство въпреки спадовете

Когато Forbes оцени богатството на семейство Тръмп през септември за класацията Forbes 400, нетното състояние на Ерик се изчисляваше на около 750 млн. долара, като близо 500 млн. от тях идваха от American Bitcoin. Макар стойността на активите му оттогава да е намаляла, тя остава многократно по-висока спрямо предходната година.

World Liberty Financial допълнително подсилва позициите му. Според последните финансови отчети Доналд Тръмп контролира 70% от семейния дял в компанията. Ако останалите 30% са разпределени между Ерик, Доналд-младши и Барън, Forbes изчислява, че Ерик е получил около 80 млн. долара в брой след данъци, както и значителни активи в токени и стейбълкойн бизнеса на компанията.

Всичко това засенчва първоначалната му кариера в Trump Organization. Преди криптовалутния бум Forbes оценяваше годишните му доходи на около 3 млн. долара и ликвидните му активи – на над 30 млн.

Имоти, акции и бизнес в чужбина

Част от тези средства Ерик Тръмп е инвестирал в недвижими имоти: къща за 7 млн. долара в Джупитър, Флорида, мезонет за 4 млн. долара в Манхатън и още два имота в щата Ню Йорк. Той притежава и акции на Dominari Holdings за над 5 млн. долара – финансова фирма с офиси в Trump Tower, която стои зад някои от последните му начинания, включително нов SPAC проект.

С възхода на баща му в американската политика се засилва и интересът към сделки с Trump Organization в чужбина. Миналата година Ерик е спечелил около 3,2 млн. долара от лицензионни договори в Дубай, Саудитска Арабия и Виетнам. Нови сделки в Катар, Индия, Румъния и Малдивите обещават още по-високи приходи.

Forbes оценява дела на Ерик Тръмп в семейния бизнес за лицензиране и управление на около 34 млн. долара – скромна сума на фона на криптобогатството, което все повече оформя профила му като предприемач от новата дигитална ера.

